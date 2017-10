Tot mai mulţi părinţi refuză vaccinarea copiilor. Ce riscă micuţii

Tot mai mulți părinți refuză vaccinarea copiilor. Ce riscă micuții

Vaccinarea bebelușilor este un subiect de polemică în ultimii ani. Mulți părinți refuză să-și vaccineze copiii pe motiv că vaccinul le face mai mult rău decât bine. Medicii consideră că teama acestora este neîntemeiată și îi sfătuiesc să nu le pună sănătatea în pericol propriilor copii.În ciuda apelurilor specialiștilor, numărul părinților care nu și-au vaccinat copiii a crescut alarmant în ultimii ani. Potrivit unei analize a Institutului de Politici Publice, numărul copiilor incomplet vaccinați până la vârsta de un an și jumătate a crescut cu 15 la sută în 2014, iar acoperirea vaccinală la nivel național a scăzut sub 86 la sută, față de ținta asumată de 95 la sută.Practic, vaccinarea a scăzut constant la toate vaccinurile din Programul Național de Imunizare, în 2014, cu excepția celui făcut în maternitate. Procentul copiilor depistați ca incomplet vaccinați la vârsta de 18 luni a crescut cu 15 la sută față de anul precedent. Printre principalele motive ale nevaccinării corespunzătoare vârstei se numără neprezentarea la medic, refuzul părinților, născut în străinătate, omisiune, contraindicație medicală sau lipsa vaccinului.De fapt, 28 la sută din părinți nu și-au adus copiii la vaccinare, iar 14,3 la sută dintre ei au refuzat să-și vaccineze copilul. Așa se face că numărul românilor care refuză să-și vaccineze copilul este în creștere față de 2013, creșterea fiind mai pronunțată în mediul urban. Lipsa vaccinurilor este o altă cauză pentru scăderea procentelor privind acoperirea vaccinală. Astfel, aproximativ 8 la sută dintre copii au ratat vaccinarea din cauza faptului că vaccinul lipsea.Boli grave, puse în cârca vaccinurilor„Prefer să nu vaccinez copilul. M-am documentat suficient și am aflat că aceste injecții care ar trebui să-i protejeze sunt responsabile, de fapt, de apariția autismului sau a sindromului morții subite a sugarului, dar și a epilepsiei. De asemenea, se vorbește despre scleroză multiplă, scleroză laterală, miopatie, distrofie musculară, nevroze, boli foarte des întâlnite în țările dezvoltate, unde copiii beneficiază de așa-zisele vaccinuri, dar necunoscute în țările din Africa, Asia, unde nu se fac aceste vaccinuri obligatorii”, ne-a povestit Irina Miu, o mămică din Constanța.Risc de epidemiiMedicii sunt îngrijorați de această situație și recomandă părinților să nu refuze vaccinarea copiilor. „O rată de vaccinare inferioară recomandărilor Organizației Mondiale de Sănătate poate reprezenta un pericol pentru sănătate publică, crescând riscul izbucnirii unei epidemii. Este extrem de important ca populația să cunoască pericolele care pot apărea în cazul neacoperirii vaccinale corespunzătoare, deoarece vaccinurile oferă protecție nu numai individului, ci și colectivității, împiedicând transmiterea multor boli infecțioase. De asemenea, informarea cu privire la problematica imunizării trebuie să fie realizată exclusiv din surse credibile, de către profesioniști în domeniul medical sau de către persoane instruite în acest sens”, este de părere dr. Alexandru Rafila, președintele Asociației Române de Microbiologie.În ultima perioadă au apărut și cazuri de copii care au murit de boli ale copilăriei din cauză că nu fuseseră vaccinați.