Tot mai multe cazuri de tuberculoză, rezistente la tratament

Incidența tuberculozei în țara noastră are o evoluție îngrijorătoare, constatându-se o creștere o rezistenței afecțiunii la tratamentele medicamentoase. În județul Constanța, 2,2% dintre cazurile înregistrate în evidențele medicilor nu răspund la terapii. Tuberculoza (TBC) este o boală infecțioasă, cauzată de bacilul Koch și are o evoluție cronică. Afecțiunea este vindecabilă, au atras atenția în nenumărate rânduri medicii, dar numai prin respectarea conștiincioasă a tratamentului. În caz contrar (dacă terapia nu este urmată întocmai, ca durată, ca dozaj al medicamentelor), germenii bolii devin mai rezistenți și pot cauza decesul. De altfel, rezistența afecțiunii la tratamentele medicamentoase a constituit unul dintre subiectele conferinței naționale „Tuberculoza la copii”, organizată, zilele trecute, de Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”. Potrivit specialiștilor prezenți la eveniment, s-a constatat că în cazul a tot mai mulți bolnavi se impune mărirea dozei de substanțe terapeutice, întrucât afecțiunea este din ce în ce mai rezistentă. 2,2 % din cazurile din Constanța, rezistente la terapie Dr. Emanoil Vasiliu, coor-donatorul Dispensarului TBC din Constanța, a arătat că la nivelul județului nostru se constată o chimio-rezistență a afecțiunii în aproximativ 2,2% dintre cazuri. Datele nu sunt însă certe, a susținut specialistul, nici măcar la nivel național. „Datele strânse în ultimii doi ani, în privința rezistenței la tratament, au fost incoerente. Drept pentru care, noua conducere a Programului Național de Control al Tuberculozei a decis refacerea statisticilor și reanalizarea sputelor. Rezultatele vor fi gata în februarie 2010", ne-a declarat dr. Emanoil Vasiliu. La nivel național s-a înregistrat, în primele nouă luni ale lui 2009, o creștere a numărului de cazuri de tuberculoză, atât în privința îmbolnăvirilor nou depistate, a recidivelor și a numărului de copii afectați. Pe de altă parte, deși la nivel național se vorbește despre o creștere a numărului de cazuri nou înregistrate, la nivelul județului Constanța specialiștii au constatat o ușoară scădere. „Faptul ne bucură, pentru că putem, astfel, să tratăm mai mulți oameni. Trebuie să subliniem însă că cel mai important, în cazul tuber-culozei, este să fie depistați toți bolnavii, să fie tratați și evaluați ca vindecați. Adică la analiza sputei să nu se mai constate prezența bacilului Koch”, a afirmat specialistul constănțean. El a adăugat: „TBC-ul este o boală a societății, iar dacă bolnavii nu se prezintă la medic sau întrerup tratamentul, se pot îmbolnăvi alți oameni. Iar vinovații nu trebuie căutați doar printre bolnavi. Este foarte ușor să spunem că dacă bolnavul nu vine la tratament, el este de vină. Faptul ilustrează însă o proastă relație între pacient și sistemul sanitar”. Creșteri îngrijorătoare Dr. Elmira Ibraim, coordonatorul Programului Național de Control al Tuberculozei, a afirmat, în cadrul conferinței naționale: „Se constată și alte fenomene îngrijorătoare: o ușoară creștere a valorii incidenței globale, mai ales prin creșterea incidenței recidivei, creșterea numărului cazurilor sub retratament, o creștere alarmantă a cazurilor de tuberculoză asociată cu infecția HIV, precum și o creștere a ratei de deces a bolnavilor aflați sub tratament”. Potrivit evidenței ținute de specialiștii constănțeni, în 2008, în județul Constanța erau înregistrate 1.117 persoane afectate de tuberculoză. Infecție bacteriană, tuberculoza este localizată cel mai des în plămâni, dar se poate răspândi și în alte părți ale organismului. TBC-ul este răspândit cu ușurință prin tuse și strănut. Simptomele afecțiunii sunt tusea, însoțită de mucus gros, câteodată și sânge, bătăile rapide ale inimii, ganglionii limfatici măriți, febra, frisoanele, transpirații în timpul somnului, oboseala, pierderea poftei de mâncare etc. Durata medie a tratamentului este între șase și nouă luni.