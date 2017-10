Toate spitalele din România sunt în carantină din cauza noii gripe

Creșterea alarmantă a numărului bolnavilor contaminați cu virusul gripal AH1N1 și decesele înregistrate în țările învecinate i-au determinat pe responsabilii din Sănătate să ia măsuri. Începând de ieri, printr-o dispoziție a Comitetului de coordonare pentru gripă, toată unitățile spitalicești sunt în carantină. Numărul bolnavilor diagnosticați cu noua gripă a crescut simțitor. Potrivit statisticilor întocmite de Comitetul de coordonare pentru gripă, în săptămâna 26 octombrie - 1 noiembrie au fost confirmate 174 de cazuri de gripă cu tulpină AH1N1, răspândite în aproape întreaga țară. Cazurile sunt distribuite astfel: 64 confirmate în Iași, 36 în Prahova, 29 în București, 11 în Dolj, șase în Suceava, câte patru cazuri în Cluj și Brașov, câte trei cazuri în Bacău și Arad și câte un caz în Argeș, Buzău, Galați, Ilfov, Maramureș, Sibiu, Timiș, Teleorman, Vaslui. Până în prezent, în țara noastră au fost înregistrate 555 de îmbolnăviri. „Menționăm că din totalul cazurilor de îmbolnăviri, 174 sunt, în prezent, în terapie, restul fiind vindecați. Nu s-a înregistrat niciun deces”, se arată în comunicatul remis de Ministerul Sănătății. Acces limitat în spitale Urmare a creșterii alarmante a cazurilor de contaminare cu noua gripă, Ministerul Sănătății a luat o serie de măsuri. În primul rând, a fost limitat accesul în spitale. „Începând de astăzi (n.r. ieri), toate unitățile spitalicești vor intra în carantină, ceea ce înseamnă că vor fi limitate vizitele la bolnavi și va fi restricționat numărul aparținătorilor care vor avea acces în spital”, a declarat dr. Adrian Streinu-Cercel, secretar de stat în cadrul ministerului de resort. Totodată, responsabilii din sistemul sanitar au mai decis: în unitățile de primiri urgențe vor fi organizate fluxuri separate pentru triajul bolnavilor cu gripă, medicii de familie vor fi mobilizați pentru acțiunea de vaccinare cu virusul pandemic, spitalele de boli infecțioase vor primi medicamente antivirale și fonduri pentru achiziționarea de materiale de protecție, precum măști, dezinfectanți. Traficul pe la punctele de trecere a frontierei de la granița cu Ucraina va fi limitat (având în vedere că în țara vecină s-au înregistrat 64 de decese din cauza pandemiei). Vaccinarea începe de pe 26 noiembrie Vaccinarea pandemică va începe, a afirmat secretarul de stat, cel mai probabil, pe 26 noiembrie și vor fi utilizate dozele produse la Institutul Cantacuzino. S-a renunțat la ideea achiziționării dozelor de peste hotare întrucât ar fi urmat să ajungă în primul trimestru din 2010, a adăugat dr. Adrian Streinu-Cercel. Vaccinul va fi utilizat doar de către specialiștii implicați în campania demarată de minister, nu va fi găsit la liber în farmacii. Primele 1,3 milioane de doze vor fi folosite pentru vaccinarea cadrelor medicale, a elevilor și studenților din cele două focare de infecție de la Iași și București. Totodată, din primele doze realizate de specialiștii de la Institutul Cantacuzino vor fi imunizați polițiștii de frontieră de la granița cu Ucraina și locuitorii satelor din zonă. „Câte 50.000 de doze vor fi distribuite centrelor universitare din Craiova, Cluj, Timișoara, Târgu Mureș, Constanța și Brașov, pentru vaccinarea studenților”, a mai arătat medicul. Pe de altă parte, reprezentantul ministerului a subliniat că, în prezent, România are un stoc suficient de medicamente antivirale pentru tratamentul de specialitate necesar. La Constanța au fost 45 de suspiciuni de gripă nouă Potrivit conducerii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, în județul nostru au fost confirmate, în perioada mai - septembrie, 15 cazuri de îmbolnăvire cu virusul AH1N1. „Suspiciuni de contaminare cu noua gripă sunt mereu, avem toate cazurile sub supraveghere, dar nu se confirmă toate. Astfel, din luna mai până în prezent am înregistrat 45 de cazuri suspecte de infectare cu AH1N1, dar au fost confirmate doar 15. Toți pacienții erau fie veniți din străinătate, fie au avut contact cu o persoană întoarsă de peste hotare”, ne-a declarat dr. Mihaela Dinisov, director adjunct DSP Constanța. De altfel, surse din cadrul direcției ne-au spus că în prezent sunt două persoane suspectate că ar fi bolnave cu gripă porcină, dar încă se așteaptă rezultatul analizelor trimise la Institutul Cantacuzino. Închisoare pentru cei care răspândesc intenționat boala Persoanele care prezintă simptome caracteristice infectării cu AH1N1 (febră, tuse, strănut, ochi congestionați) trebuie să se izoleze la domiciliu. În caz contrar, dacă vor fi diagnosticate cu gripă porcină și nu au stat închise în casă, pot fi pasibile de închisoare de până la doi ani, considerându-se că au răspândit în mod voluntar virusul, a avertizat dr. Adrian Streinu-Cercel. Secretarul de stat a mai avertizat că o persoană poate contracta, în același timp, virusul AH1N1 și gripa sezonieră. Cei care au răcit deja în acest sezon sunt mai sensibili la a contracta gripa porcină. „O persoană infectată, dar care nu prezintă simptomele clinice cunoscute, poate transmite boala. O viroză lasă în organism o stare de imunodepresie, timp de 5-10 zile de la vindecare”, a subliniat medicul.