Ştiţi care sunt simptomele hepatitei?

Știți care sunt simptomele hepatitei?

Ştire online publicată Marţi, 14 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Hepatitele B și C sunt foarte răspândite în rândul românilor, dar puțini conștientizează acest aspect. Potrivit statisticilor estimative realizate de organizațiile de pacienți, în țara noastră sunt aproximativ 1,5 milioane de bolnavi infectați cu virusul he-patitic B sau C. Doar 1% dintre acești bolnavi beneficiază însă de tratament.S-a ajuns în această situație întrucât persoanele infectate nu știu să recunoască simptomele bolii. „Hepatitele B și C nu prezintă simptome și nu sunt dureroase, de aceea multe persoane sunt purtătoare și transmițătoare ale acestui virus fără să știe. Faza evolutivă a bolii poate dura și 10 sau 20 de ani, până la momentul în care gradul de severitate crește foarte mult, iar boala se poate transforma în ciroză”, a afirmat dr. Eugen Crăciun, medic gastroen-terolog.Simptomele hepatitelor B și C sunt: oboseala, pofta scăzută de mâncare, dureri abdominale.