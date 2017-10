Testul pentru hepatită. Află dacă ai un ficat bolnav

Hepatita reprezintă inflamarea ficatului. Ea poate fi acută sau cronică.Această inflamare a ficatului antrenează distrugerea, în proporție mai mare sau mai mică, a hepatocitelor, principalele celule hepatice.Dacă inflamarea este recentă (mai puțin de 6 luni), se vorbește despre o afecțiune acută.Aceasta se manifestă prin anumite simptome care se pot întinde pe durata a câteva săptămâni: îngălbenirea pielii și a ochilor (icter), urină de culoare închisă, oboseală accentuată, grețuri, vărsături, dureri abdominale, etc.„Dacă leziunile inflamatorii persistă mai mult de 6 luni, se vorbește despre o hepatită cronică. Aceasta se manifestă, uneori, prin oboseală (astenie). Totuși, la anumiți pacienți, hepatita cronică nu trădează niciun simptom și astfel poate să treacă neobservată.Din cadrul hepatitelor virale, doar virusurile B, C și D pot duce la o hepatită cronică. Procesul de testare a virusurilor hepatitice B, C și a infecției cu HIV presupune două componente importante: consilierea și testarea propriu-zisă. Prima dintre ele are o preponderență semnificativă atât ca importanță, cât și ca durată. Dacă recoltarea și prelucrarea testelor durează, în medie, 15 minute, ședinței de consiliere îi este atribuit un interval orar cel puțin dublu.Ședința de consiliere este ghidată de un consilier, care acționează doar ca un catalizator, personajul principal al procesului curativ fiind, desigur, pacientul. Consilierea pre-testare este personalizată în funcție de nevoile pacienților, dar ocupă, în medie, 10 până la 20 minute. Înainte de orice, pacientul este asigurat de protejarea confidențialității asupra tuturor informațiilor și aspectelor abordate în timpul ședinței, deoarece asigură un climat de încredere între cei doi”, explică specialiștii din cadrul Fundației Baylor Marea Neagră.