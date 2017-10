Testează-te pentru hepatită!

Programarea la testarea gratuită pentru depistarea hepatitei B și C și a HIV nu înseamnă că exista suspiciunea de infecție cu unul dintre cele trei virusuri. Testarea reprezintă și o confirmare a faptului că pacientul este sănătos/neinfectat. Este necesară efectuarea unui simplu test, în general test de sânge, atât pentru hepatita B cât și pentru hepatita C. Dacă ești diagnosticat cu hepatita B sau C, va trebui să faci față numeroaselor provocări, dar este mai bine să înfrunți boala, să știi cum să eviți transmiterea infecției către alții și să iei în calcul opțiunile de tratament și strategiile de auto gestionare a bolii cât mai curând posibil.Persoanele deja confirmate ca având una dintre cele două forme de hepatită și aflate în grija unui medic nu au nevoie să își repete testul pentru că analizele de confirmare nu vor fi infirmate de testul rapid.