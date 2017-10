Teste gratuite pentru depistarea hepatitelor B şi C

Începând din februarie

Teste gratuite pentru depistarea hepatitelor B și C

Hepatita este una dintre cele mai cunoscute și răspândite boli ale ficatului. Ea este reprezentată de o inflamare a ficatului, iar cauza cea mai frecventă de îmbolnăvire este infecția virală. 500 de milioane de persoane din întreaga lume sunt infectate cu virusul hepatic B sau C, iar numărul celor uciși de această boală se ridică la un milion de persoane anual. Hepatitele B și C sunt determinate de virusuri „tăcute” și putem fi infectați, de mulți ani, fără să știm. Netratate, ele pot conduce la leziuni ale ficatului sau la cancer hepatic, insuficiență hepatică și deces. Dacă vreodată considerați că ați fost în situație de risc sau vreți să vă informați despre modalitățile de transmitere, este important să vă testați. Începând cu luna februarie a acestui an, Fundația Baylor ne oferă posibilitatea de a ne testa gratuit pentru hepatita B și C. Testele vor fi disponibile la Centrele Baylor din municipiul Constanța (Policlinica 1, cabinet 243, parter) și Tulcea (Spitalul Județean de Urgență, secția Boli infecțioase). Hepatitele B și C reprezintă una dintre amenințările majore la sănătatea globală. În multe cazuri, diagnosticarea se face prea târziu și singura opțiune valabilă rămâne transplantul de ficat. Aproximativ un milion de persoane mor anual din cauza hepatitelor B și C. Vaccin împotriva hepatitei B Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recunoaște că hepatita B este una dintre cele mai severe boli care afectează omenirea în zilele noastre. Hepatita B este una dintre cele mai comune infecții virale din lume, iar OMS estimează că două miliarde de oameni au fost infectați cu virusul hepatitei B și aproximativ 350 milioane de oameni trăiesc cu infecții cronice, întreaga viață. Virusul hepatitei B este de aproape 50-100 de ori mai infecțios decât HIV. Acesta se găsește în toate fluidele corpului, inclusiv în sânge, spermă, transpirație, lacrimi și chiar în laptele matern. Deși nu toți oamenii prezintă semne de infecție, cele mai des întâlnite simptome sunt greață, oboseală, icter, dureri de stomac, diaree și dureri articulare. Spre deosebire de hepatita C, vestea bună este că există un vaccin care poate preveni infecția. Hepatita C - „ucigașul tăcut” 170 milioane de persoane au hepatită cronică C la nivel mondial. În anul 2000, OMS a estimat că trei-patru milioane de persoane se infectează anual. La fel ca în cazul hepatitei B, virusul hepatitei C este cunoscut drept „ucigaș tăcut” și oamenii pot trăi cu virusul mulți ani fără simptome semnificative sau fără să știe că sunt infectați. În tot acest timp, ele pot răspândi virusul către alții. Netratat, în câțiva ani poate duce la leziuni ale ficatului (ciroză), insuficiență hepatică și, în cele din urmă, la deces. Hepatita C se răspândește în principal prin contact sangvin și, la fel ca în cazul hepatitei B, simptomele pot include greață, oboseală, dureri articulare și musculare, anxietate și depresie, probleme de concentrare, dureri de stomac și pierderea apetitului. Pentru depistarea celor două boli este necesară efectuarea unui simplu test de sânge, atât pentru hepatita B, cât și pentru hepatita C. Dacă sunteți diagnosticat cu una dintre cele două afecțiuni va trebui să faceți față la numeroase provocări, dar este mai bine să înfruntăm boala, să știm cum să evităm transmiterea infecției către alții și să luăm în calcul opțiunile de tratament și strategiile de autogestionare a bolii cât mai curând posibil.