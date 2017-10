Testări gratuite pentru hepatită, la Constanţa

Testări gratuite pentru hepatită, la Constanța

Aproximativ 4.000 de locuitori din Constanța și Tulcea au beneficiat de programul de consiliere și testare pentru hepatite cronice și HIV al Fundației Baylor Marea Neagră, de la începutul acestui an și până în prezent. Dintre aceștia, peste 2.300 s-au adresat centrelor de testare fixe și mai mult de 800 s-au testat în unitatea mobilă. Procentul cazurilor reactive din această perioadă este asemănător cu cel din ultimii ani, fiind înregistrate 2,69% cazuri de reactivi la infecția cu hepatita C, 3,70% cu hepatita B și 0,39% cu HIV.Reamintim că programul a demarat la Centrul de Excelență Baylor în anul 2007 doar cu testarea pentru HIV, fiind extins din 2010 și la hepatitele B și C. O dată cu extinderea lui a crescut și numărul celor care au venit la testare depășindu-se în ultimii doi ani cifra de 8.500 de persoane testate anual.Specificul programului este acela că este gratuit, confidențial, iar beneficiarii lui nu primesc doar testarea propriu-zisă, ci și consiliere pre și post testare, fiecare persoană care dorește să-și cunoască starea de sănătate având posibilitatea ca, împreună cu consilierul, să identifice situațiile de risc în care s-a aflat de-a lungul vieții și în care s-ar fi putut infecta, modalitățile de prevenire a unei infecții și de protejare a familiei în cazul în care unul dintre membri are hepatită cronică sau HIV.„Mulți dintre beneficiarii programului de testare care au venit doar pentru o verificare de rutină a stării de sănătate au constatat cu surprindere că, de foarte multe ori, ei sau membrii familiilor lor, au fost în situații de risc în care se puteau infecta, deși nu și-au dat seama de acest lucru. O parte dintre ei și-au adus apoi și rudele sau cunoștințele la testare”, a declarat Adelina Negulescu, consilier testare.