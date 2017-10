Testări gratuite Babeş-Papanicolau pentru femeile din Constanţa

Testări gratuite Babeș-Papanicolau pentru femeile din Constanța

Aproximativ 40.000 de românce au fost testate, gratuit, în primele trei luni de la debutul Programului național de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin.Cele mai multe testări Babeș - Papanicolau, aproximativ 20.000, au fost realizate în unitățile sanitare din vestul, sud-vestul și nord -vestul țării.„Este un început bun pentru acest program. Ne bucură faptul că femeile sunt receptive și vor să participe, chiar dacă prezența medicilor de familie este încă redusă. Încurajăm femeile ca și anul viitor să participe la testări. Un rezultat pozitiv nu înseamnă cancer, dar înseamnă verificări ulterioare, mai amănunțite, care sunt și ele tot gratuite și care îți pot salva viața. România are cea mai mare rată de mortalitate prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană”, a declarat ministrul Sănătății, Raed Arafat.Ministerul Sănătății a lansat în luna septembrie Programul național de screening gratuit pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin. În cadrul acestuia, toate femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin au posibilitatea să efectueze testarea prin metoda frotiului cervico-vaginal Babeș - Papanicolau. Programul MS este gratuit și se va desfășura anual, pe o perioadă de cinci ani.La Constanța, astfel de testări gratuite se pot face la Centrul medical MEDSTAR 2000. Femeile pot obține bilet de trimitere de la medicii aflați în contract cu unitatea sanitară. Pacientele trebuie să prezinte biletele în momentul în care vin pentru recoltare. Pentru cabinetele medicale ale medicilor de familie din județ, specialiștii MEDSTAR 2000 se deplasează la sediile respective.Programul MS a fost elaborat în scopul prevenirii și combaterii cancerului de col uterin și are ca obiectiv principal reducerea incidenței formelor invazive de boală și a mortalității datorate acestora. Prin implementarea unui astfel de program autoritățile sanitare urmăresc, în primul rând, depistarea bolii în stadii cât mai precoce, vindecabile și îndrumarea pacientelor cu leziuni precursoare sau incipiente pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. De asemenea, se are în vedere creșterea gradului de informare a populației, pentru adoptarea unui stil de viață sănătos și utilizarea programelor de prevenție.