Testare şi îngrijire pentru constănţenii cu HIV şi hepatite

Testare și îngrijire pentru constănțenii cu HIV și hepatite

Ca urmare a statisticilor îngrijorătoare cu privire la existența unui număr tot mai mare de cazuri de hepatita B și C în Constanța, Fundația Baylor Marea Neagră a pus bazele unui proiect de testare și îngrijire pe termen lung pentru hepatite.Cunoscută pentru activitatea sa în domeniul bolilor infecțioase și mai ales în domeniul infecției cu HIV, datorită parteneriatului susținut cu Spitalul de Boli Infecțioase Constanța de peste zece ani la Centrul de Excelență Clinică din Constanța, Fundația Baylor își propune, prin proiectul „Avem grijă ca viața să meargă mai departe”, să continue sprijinirea persoanelor cu HIV și a persoanelor cu hepatite virale.Proiectul are în vedere susținerea pe termen lung a pacienților și familiilor acestora. Provocările cu care se confruntă aceștia sunt multiple, nevoile lor fiind legate de adaptarea la diagnostic, transformarea stilului de viață, precum și de îmbunătățirea sănătății mentale.„Îndrăznim să fim pionieri în domeniul asistării pacienților cu hepatită B și C în România și ne bazăm pe bunele practici pe care le-am dezvoltat în parteneriat direct cu Baylor International Pediatric AIDS Initiative de la înființarea Fundației Baylor România și până în prezent”, a declarat Ana-Maria Schweitzer, director executiv al Fundației Baylor.