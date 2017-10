Testare alergologică, la preţ redus, la Diamed Clinic Research

E sezonul alergiilor!

Testare alergologică, la preț redus, la Diamed Clinic Research

În perioada 15-31 mai, Diamed Clinic Research oferă pacienților posibilitatea de a efectua testarea cutanată alergologică Prick, cu un discount de 50%.Toate persoanele care se confruntă cu simptomele alergiei trebuie să știe că alergia reprezintă o predispoziție de a reacționa exagerat la anumite substanțe din mediu, numite alergene, ce induc reacții de hipersensibilitate, mediate prin mecanism imunologic.Potrivit dr. Doina Pîrîu, medic primar pneumolog, specialist alergologie și imunologie clinică, „în ultimii 20 ani, ne confruntăm cu o creștere semnificativă a numărului de persoane care suferă de diferite forme de alergie. Medicul alergolog este cel care stabilește dacă o persoană este sau nu alergică. Cel mai simplu test, pentru determinarea alergiilor, este un test cutanat (prick), care constă în injectarea intradermică, la nivelul antebrațelor, a unei cantități mici de alergen, sub forma unor extracte alergenice standardizate. Însă, pentru prevenirea reacțiilor alergice, e necesar să se evite contactul cu alergenii care le produc. Astfel, pentru pacienții cu alergii respiratorii este necesară evitarea activităților exterioare, când concentrația polenurilor e mare”.Activitățile în exterior se preferă în zilele umede, înnorate sau ploioase. Alergiile nu pot fi vindecate în totalitate, mai spune specialistul, dar există metode de creștere a toleranței organismului alergic față de alergenele la care este sensibilizat și de diminuare a impactului negativ pe care alergia îl are asupra organismului prin imunoterapia, o metodă care vindecă aproximativ 70-80% dintre persoanele tratate pentru alergii respiratorii. În concluzie, persoana alergică nu trebuie să trăiască într-un balon de sticlă, pentru a se feri de substanțele potențial periculoase, deoarece alergiile respiratorii pot fi prevenite sau ținute sub control, dacă se identifică alergenul care le produce și urmând măsurile de evitare a alergenelor, alături de un tratament medicamentos sau apelând la imunoterapie.Pentru detalii, programări, consultații și consiliere, apelați numerele de telefon 0721285696, 0341.452.499 sau mergeți la adresa din bd. Tomis 314.