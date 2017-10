Terapie inovatoare pentru bolile cardiace

Ştire online publicată Joi, 03 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un studiu publicat, la începutul săptămânii, în New England Journal of Medicine și prezentat la conferința organizată de European Society of Cardiology din Barcelona a prezentat modul în care un dispozitiv pentru „resincronizarea cardiacă” poate reduce cu 41% riscul de sincopă cardiacă (scăderea bruscă a debitului cardiac, produsă cel mai frecvent de aritmia cardiacă). David Wilber, directorul Institutului de medicină cardiovasculară din cadrul Universității Loyola din Chicago, coordonatorul stu-diului, a explicat că descoperirea demonstrează că primele simptome ale insuficienței cardiace pot fi preîntâmpinate prin terapie. Potrivit cercetătorilor, dispozitivul inventat de ei, „resincronizatorul”, este implantat în partea superioară a cavității toracice și produce impulsuri electrice simultane în mai multe zone ale inimii, reglând astfel contracțiile ventriculului stâng, responsabil cu pompa-rea sângelui în organism. Pentru acest studiu, au fost recrutați 1.820 de bolnavi din 110 centre medicale din Statele Unite, Canada și Europa. Toți participanții au fost diagnosticați cu insuficiență cardiacă ușoară și au fost împărțiți în două grupuri. Medicii au implantat câte un defibrilator și un „resincronizator” cardiac în cavitățile toracice ale pacienților din primul grup și doar câte un defibrilator în cele ale pacienților din cel de-al doilea grup. Comparativ cu bolnavii din cel de-al doilea grup, pacienții care aveau și un „resincronizator” au beneficiat de o reducere cu 41% a riscului de insuficiență cardiacă gravă, care necesită spitalizare și tratament medi-camentos intravenos după externare.