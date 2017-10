În cadrul Centrului Medical IOWEMED

Terapia vacuum, benefică pentru sportivi

În cadrul unui program complet de recuperare medicală în cadrul Centrului Medical IOWEMED, timpul alocat pentru recuperareși reabilitare de aproximativ trei săptămâni se reduce semnificativ la doar șase, maximum zece zile, printr-un program intensiv cu aparatură de ultimă generație, combinat cu aparatură de recuperare clasică.Recuperarea modernă cuprinde atât o modalitate de evaluare medicală avansată, testări, analize, stabilirea gradului de determinare al organismului, cât și o tehnologie competentă de tratament, toate acestea sub atenta îndrumare și supraveghere a echipei medicale de specialitate Iowemed. Una dintre metodele de recuperare modernă din cadrul centrului este terapia vacuum, care are rolul de restabilire rapidă osteo - musculo-articulară.„Tunelul de vid este o tehnologie de navigație aeriană, adică presiune negativă pusă în slujba tratamentului de recuperare medicală. Principiul de acțiune este repermeabilizarea microcir-culației din țesuturile periferice, membrele inferioare, reglarea circulației, drenaj vascular limfatic în țesutul osos, cartilaginos și muscular. Astfel, elimină rapid lichidul de stază în cadrul edemelor și al retențiilor lichidelor, dar și în procesele inflamatorii și ajută la recuperarea rapidă celulară osteo -musculo - articulară”, a explicat dr. Ionica Ciortan, din cadrul Centrului de Medicină Estetică și funcțională, director al Clinicii Iowemed din Constanța.Indicații terapeuticePrin intermediul terapiei vacuum are loc activarea circulației sângelui și a limfei, astfel că această terapie ajută la relaxarea și detoxifierea organismului. Alte afecțiuni în care este utilizată terapia sunt: contracturile musculare, arterioscleroză, tromboze venoase, edeme, ulcere cutanate, crampe musculare, varice ale membrelor inferioare, sau greutate în exces, a completat dr. Ionica Ciortan.Accelerează regenerarea fizică a sportivilorÎn cazul sportivilor acest tip de terapie accelerează regenerarea fizică, ajută la mărirea performanței. În sportul de competiție, regenerarea rapidă a picioarelor după antrenament este esențială.Tehnica favorizează refacerea microcorculației prin dilatarea ritmică a capilarelor și a compresiei fluxului în capilare prin compresie și depresurizare.