Terapia prin frig - efect miraculos asupra sănătăţii

Terapia prin frig - efect miraculos asupra sănătății

Ştire online publicată Vineri, 12 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Vreți să slăbiți, să arătați mai tânăr/ă sau suferiți de diverse afecțiuni, iar medicul v-a recomandat recuperare medicală? În toate aceste situații, răspunsul este crio-sauna. Centrul de Recuperare Medicală AXIS din Constanța deține singura cabină decrio-saună din sud-estul țării.Terapia prin frig (aero-crioterapia sau crioterapia, cum este denumită în termeni medicali) reprezintă un tratament modern destinat refacerii organismului traumatizat de boli sau trecerea anilor. Iar faptul că este folosit frigul nu trebuie să sperie, ne-a precizat specialistul fizio-kinetoterapie și recuperare medicală Florentina Enescu, din cadrul AXIS Centru de Recuperare Medicală din Constanța.În România, sunt câteva centre medicale care dețin cabine de criosaună, iar centrul AXIS este singurul din sud-estul țării unde beneficiați de terapia prin frig.„Crioterapia este o metodă care constă în răcirea simultană a întregii suprafețe a corpului. Este o tehnică destinată prelungirii vieții și corectării tulburărilor funcționale. Totodată, este o metodă revoluționară de înfrumusețare, căci ajută la întinerirea pielii și la pierderea în greutate, luptând înverșunat și împotriva celulitei. Are mult mai multe beneficii: întărirea fizică a organismului - o serie de proceduri este echivalentă cu trei - patru ani de antrenamente fizice intense, întărirea sistemului imunitar, recuperarea rapidă și eficientă după boli sau intervenții chirurgicale”, a explicat specialistul fizio-kinetoterapie.Se impune menționat că s-a dovedit că aerocrioterapia este utilă și în tratamentul sterilității, a oboselii cronice sau a diverselor traumatisme.Cum se desfășoară tratamentulCrio-sauna este opusul saunei convenționale; astfel, în loc să fie expus la temperaturi ridicate, organismul este expus, pentru o perioadă de unul până la trei minute, unei temperaturi cuprinse între -120 grade C și -180 grade C. Pacientul este introdus într-o cabină, doar până la umeri - se impune menționat că podeaua cabinei poate fi înălțată sau coborâtă, în funcție de înălțimea pacientului, iar acesta are în permanență contact vizual cu personalul medical.Întărește sistemul imunitarDeși temperatura este foarte scăzută, corpul nu îngheață, deoarece aerul din crio-saună este uscat. Frigul este suportabil, fiind mai puțin neplăcut decât, de exemplu, scăldatul în apă rece. Potrivit specialistului, utilizarea crio-saunei nu are limită de vârstă, iar contraindicațiile sunt foarte puține.Beneficii sunt, însă, în cazul a numeroase afecțiuni, dintre care enumerăm: întărirea și reabilitarea sistemului imunitar, prevenirea infecțiilor respiratorii, afecțiuni reumatice, hepatite cronice, în cazul nevrozelor, tulburărilor de somn; contribuie, de asemenea, la tratarea impotenței, la creșterea libidoului, dar și la prevenirea bolilor cardiovasculare și este esențială în recuperarea post-operatorie.Pentru mai multe detalii și pentru programări, cei interesați pot suna la telefon 0241.559.969.