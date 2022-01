Țelina, de mare ajutor în eliminarea toxinelor din organism

În afara faptului că este delicioasă, în diferite feluri de mâncare, țelina are și o mulțime de beneficii pentru organism. Specialiștii spun că, în primul rând, ajută la eliminarea toxinelor și reduce inflamația abdomenului, beneficii ce contribuie la pierderea în greutate. În plus, acest alimente reprezintă o sursă importantă de vitamine, minerale, antioxidanți, precum și alte substanțe esențiale care îmbunătățesc funcționarea organismului, stimulând arderea grăsimilor și eliminarea toxinelor din corp. De ce este recomandată țelina? Pentru că este săracă în calorii, nu conține grăsimi și are o valoare nutrițională bogată, îmbunătățind mai multe funcții ale organismului și facilitând pierderea în greutate. În plus, datorită valorii sale nutriționale și a conținutului ridicat de apă, această legumă poate fi considerată una dintre cele mai sănătoase, putând fi introdusă în dieta oricărei persoane. Pentru cei care optează pentru consumul ei sub formă de ceai, acești oameni trebuie să știe că licoarea vă permite să beneficiați de toți nutrienții legumei și are inclusiv proprietăți diuretice și detoxifiante. Acest lucru se datorează uleiurilor esențiale din compoziția sa: limonină, selinină și asparagină. Acestea sunt localizate în special în tulpină și în semințe, dar sunt prezente în cantități mai mici și în frunze. Datorită conținutului bogat de apă și de fibre, țelina este un aliment foarte sățios. Așa că dacă o veți introduce în meniu, nu veți mai fi tentați să vă umpleți stomacul cu calorii în exces.