Tehnici moderne pentru tratamentul afecţiunilor inimii, la Spitalul MEDSTAR 2000

Tehnici moderne pentru tratamentul afecțiunilor inimii, la Spitalul MEDSTAR 2000

Din ce în ce mai mulți constănțeni suferă de afecțiuni ale inimii. Medicii specialiști se pregătesc pentru tot ce e mai rău, în condițiile în care numărul bolnavilor cu afecțiuni cardiace crește alarmant.Cu prilejul Zilei Mondiale a Inimii, Clinica MEDSTAR 2000 Constanța a reunit, la malul mării, cardiologi renumiți din întreaga țară. Aceștia au avut ocazia să împartă impresii și să facă schimb de experiență în ce privește diagnozele și tehnicile moderne ce pot fi folosite pentru a „repara” o inimă bolnavă.„Inima este ceea ce ne dă viața pe care o trăim, ceea ce ne dă putere, este un organ de care trebuie să avem grijă. Iar pentru acest lucru, este necesar să fie cât mai multe investigații, diagnostice, tratamente”, a declarat dr. Mihaela Buriu, directorul medical al Clinicii MEDSTAR 2000 Constanța, în deschiderea conferinței dedicată inimii.Întâlnirea s-a bucurat de prezența conf. dr. Șerban Bălănescu, medic primar cardiologie, cardiolog intervenționist, șef secție Car-diologie la Spitalul Monza București, prof. univ. dr. Elvira Craiu, medic primar cardiologie, dr. Alexandru Vasilescu, medic primar chirurgie cardiologie în cadrul Spitalului Monza București, dr. Răzvan Maxim, medic specialist cardiologie, cu acreditare europeană în Electrofiziologie, dr. Gianina Gabriela Șotilă, medic specialist nefrologie în cadrul Secției Medicală a Spitalului privat MEDSTAR 2000 Constanța, și dr. Florian Stoian, medic specialist cardiologie, șef Secție Medicală în cadrul Spitalului privat MEDSTAR 2000 Constanța.La discuții, au participat și nu-meroși studenți de la Facultatea de Medicină, care au urmărit cu interes prezentările specialiștilor cu experiență.Din ce în ce mai mulți cardiaciPrima îngrijorare a medicilor este că românii nu au grijă de sănătatea lor și vin la doctor atunci când deja boala este instalată.„Marea majoritate a românilor ajung la doctor, nu numai la cardiolog, relativ târziu. Grija înseamnă să te păzești de boli de la vârstă tânără, ceea ce românii nu prea fac. A te păzi înseamnă a face activitate fizică, să nu depășești greutatea ideală, să-ți măsori tensiunea atunci când ajungi la vârstă adultă, să verifici periodic glicemia și colesterolul. După 40 de ani, toți românii ar trebui să facă asta, la medicul de familie sau la medicul specialist”, ne sfătuiește dr. Șerban Bălănescu.Potrivit acestuia, incidența bolilor este destul de mare în țara noastră și acest lucru ține atât de prevenție, cât și de modalitatea cum este îngrijită boala în stare avansată.Dr. Bălănescu este de părere că activitatea medicală de vârf nu se poate face în spitale cu dotări îmbătrânite.„Nu cred că există o diferență între calitatea personalului și calitatea actului medical din spitalele de stat și din cele private. Însă medicina modernă depinde, în mare parte, dacă ai cu ceea ce să lucrezi. Activitatea medicală din sistemul public este merituoasă, din păcate însă duce lipsă de multe lucruri”, a explicat medicul.La rândul său, dr. Florian Stoian, șeful Secției Medicală din cadrul Spitalului privat MEDSTAR 2000, a vorbit despre importanța unui mediu în care să poți oferi pacientului o șansă în plus la viață și la o viață sănătoasă.„Am plecat din spitalul public, am ținut să dezvolt o secție medicală în privat și am reușit acest lucru. Și vom continua, vom încheia diferite protocoale cu clinici de renume, astfel încât bolnavii cardiaci din acest oraș să aibă o șansă în plus”, a declarat dr. Florian Stoian. Potrivit acestuia, la ora actuală, sunt înregistrate foarte multe cazuri de boli cardiace și, din păcate, vor fi din ce în ce mai multe, în condițiile în care factorii favorizanți sunt prezenți pretutindeni, iar oamenii au tendința de a-și neglija sănătatea până când îi doare ceva. Este vorba despre hipertensiunea arterială, colesterolul mărit, obezitate,diabet zaharat, fumat și sedentarism.Campanie de depistarea bolilor cardiaceÎn cadrul compartimentului de Cardiologie al Spitalului MEDSTAR 2000, veți beneficia de următorul pachet cu reducere: o consultație cardiologică completă, o ecocardio-grafie și un EKG, la prețul de 225 de lei. Pentru a afla mai multe infor-mații și pentru programări, puteți apela numerele de telefon 0241/638.251, 072-MEDSTAR, 0722/574.250.