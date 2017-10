Tehnici moderne în rezolvarea artrozei de şold, la Clinica MEDSTAR 2000 din Constanţa

Tehnici moderne în rezolvarea artrozei de șold, la Clinica MEDSTAR 2000 din Constanța

De la persoane tinere și active, aflate în a treia sau a patra decadă de vârstă și până la nonagenari, toți pacienții au o singură dorință – aceea de a-și îmbunătăți de o manieră stabilă statutul funcțional al articulației incriminate, în ultimă instanță prin metode radicale, chirurgicale. Ei vor să poată merge fără durere și să poată participa din nou nestingheriți la toate activitățile de zi cu zi. Tocmai de aceea, un subiect de mare interes în patologia ortopedică este artroza și, mai ales, artroza șoldului sau coxartroza.Despre această afecțiune am stat de vorbă cu dr. Marius Enescu, medic primar ortopedie-traumatologie în cadrul Clinicii MEDSTAR 2000 Constanța.- Ce reprezintă această boală și pe cine afectează?- Incitantă pentru pacienții cu predispoziție la această boală, privită cu pertinent interes de pacienții tineri și activi și cu legitimă teamă de cei vârstnici, artroza continuă să afecteze un număr mare de oameni, iar noi, specialiștii, suntem chemați să aducem soluții. Soluții mai mult sau mai puțin rapide, dar, în orice caz, eficiente.- Ce tehnici moderne de tratament există în prezent?- Metoda radicală în cazul coxartrozei rămâne endo-protezarea totală a șoldului, ceea ce înseamnă introducerea în interior a unei proteze mecanice, care va înlocui articulația naturală. Toate protezele de șold au o caracteristică comună: ele constau din două componente principale, una care înlocuiește cotilul (acetabulul) natural, cavitatea naturală a capului femurului și partea care înlocuiește capul femurului, formațiune aproape sferică de forma unei bile, ce reprezintă noul cap artificial al femurului.- Este vorba despre componente artificiale?- Ele sunt asemănătoare celor naturale, rolul lor fiind de a permite aceeași funcție de mobilitate a șoldului. Aceste elemente principale ale protezei, inițial fabricate dintr-o bucată, sunt acum asamblate în timpul operației dintr-o multitudine de componente clasificate pe mai multe tipo-dimensiuni (proteze modulare). Această tehnologie permite ca unele componente (cele de fricțiune) să fie interschimbabile sau, mai bine zis, să poată fi înlocuite în caz de uzură avansată precum cuzineții la un motor sau pivoții la o mașină.- Ce asigură pacienților aceste proteze moderne?- Până în trecutul relativ recent, problemele principale care s-au pus au fost aproape exclusiv tehnice, de pildă trecerea de la protezele monocomponent la cele modulare, care au permis o mai mare adecvare dimensională și funcțională, precum și o mentenanță facilă prin înlocuirea componentelor de uzură prin intervenții de mai mică amploare decât revizia completă (adică operația de înlocuire completă a unei proteze). Această soluție constructivă este menită, cel puțin teoretic, să scutească pacientul de repetarea unor intervenții majore, rezultatul practic fiind însă relativ modest, dacă ne gândim că doar o parte din protezele de șold actuale ajung la schimbarea exclusivă a componentelor de uzură, majoritatea fiind incapacitate prin deteriorarea interfeței de fixare cu osul, fie că aceasta este simplă, sau prin interpunere de ciment acrilic (adică protezele fixate prin presare sau prin cimentare). De asemenea, rezistența la uzură a componentelor în mișcare (adică piesa în formă de cupă și cea în formă de bilă) a fost studiată tribologic pentru mai multe variante combinatorii: metal – metal, metal – polietilenă, ceramică – polietilenă, ceramică – ceramică, fiecare cu avantajele și dezavantajele ei. De exemplu, tribologia ceramică – ceramica (este vorba despre ceramica rezistentă precum cea folosită la turbinele de avion!) are o uzură aproape zero.- Cât rezistă aceste proteze?- O astfel de proteză ar putea fi, teoretic vorbind, utilizată de pacient fără uzură notabilă vreo 3.000 de ani, ceea ce înseamnă că dacă faraonul Ramses ar fi fost operat de noi cu astfel de proteză, el ar fi mers și acum fără grija uzurii protezei. Se pare că Ramses a fost confruntat între timp cu alte probleme! Desigur, și ceramica are neajunsurile ei, unui semnificativ fiind fragilitatea, care poate deteriora componentele ceramice la persoanele active, care continuă să practice sporturi. Combinația metal – metal, precum cea a protezelor de resurfațare tip Birmingham, este, pe cât de rezistă tribologic, pe atât de dezavuată acum din cauza emiterii de ioni metalici cu efect nociv asupra organismului, mai ales la gravide, motiv pentru care utilizarea ei a fost drastic limitată.- Ce se folosește cel mai mult, în prezent?- Cea mai folosită acum, și asta datorită unui raport optim preț-calitate, este tribologia metal – polietilenă, cu o adaptare aparte prin capacitatea notabilă de absorbție a șocurilor, ceea ce o face competitivă la persoanele mai tinere și cu viață activă. Un alt secret al eficienței protezelor de șold a fost dimensionarea lor, cele devenite tradiționale, cu diametrul capului de 28 mm cedează tot mai mult teren în favoarea celor care se apropie dimensional de componentele naturale. Astfel, protezele care au capul (adică bila femurală) de 32 – 34 de mm sau chiar mai mare se dovedesc mult mai stabile, deoarece una din problemele protezei este luxația la mișcări forțate.- Ce metode sunt folosite la clinica MEDSTAR 2000?- Sunt multe noutăți. Au apărut tipuri constructive noi, mai anatomice, din ce în ce mai apropiate de forma naturală a articulației șoldului. Aceste preocupări sunt, în mod evident, împărtășite și de colectivul de ortopedie al Spitalului MEDSTAR 2000. În acest momentul, proiectul Interortho promovat de MEDSTAR 2000 pune la dispoziția pacienților constănțeni și nu numai, o echipă internațională de chirurgie osteo-articulară, condusă de prof. dr. Cristoph Konermann din Germania. Echipa noastră își propune să introducă la nivel standard protezarea minim invazivă a șoldului, adresată mai ales pacienților de vârstă activă, suferinzi de coxartroză. Avantajele protezei anatomice, aplicată prin metoda minim invazivă sunt multiple. În esență, intervenția este mai ușoară și permite protezarea extrem de stabilă a șoldului, astfel încât pacienții să ducă o viață normală, care să poată include și activități sportive. Aceste intervenții vor fi asistate de rutină pe computer, prin tehnologia programării și imprimării 3D, prin intermediul unei firme din Belgia, nivel de standardizare de constituie o premieră pentru România.- Vizați și pacienții mai puțin activi?- Desigur, nu avem noutăți numai pentru pacienții cu coxartroză, care sunt mai tineri și activi. Proiectul Interortho de la MEDSTAR 2000 va iniția un program de protezare și pentru seniori, adică pacienți de peste 70 de ani, pentru care vor fi disponibile proteze cimentate (tot elvețiene), de cea mai bună calitate, extrem de accesibile financiar, în condițiile în care Programul Național de Endoprotezare funcționează deficitar și subiectiv. O altă noutate pe care o aduce în domeniu MEDSTAR 2000 este promovarea pe piață a serviciilor medicale sub formă de pachete negociabile, care, în afara unor condiții de spitalizare remarcabile, cuprind, în acest caz, și oxigenoterapia hiperbară post-operatorie, terapia balneo-fizicală, masajul, consilierea medicală și psihologică, etc. Consider, prin urmare, că o abordare eclectică, atentă și responsabilă a problemelor puse de coxartroză, indiferent de vârstă, așa cum încercăm să o facem aici la MEDSTAR 2000, se constituie într-un răspuns modern și dezirabil la necesitățile pacienților noștri și aduce soluții valabile la rezolvarea neajunsurilor sistemului medical românesc, aflat de prea multă vreme în criză.