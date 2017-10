Teama bărbaţilor de procedura de examinare a prostatei, nejustificată

Teama bărbaților de procedura de examinare a prostatei, nejustificată

Bărbații se tem să se prezinte la medic pentru evidențierea eventualelor afecțiuni ale prostatei, din cauza metodei de examinare. Procedura este nedureroasă, iar anxietatea reprezentanților sexului tare este nefondată, atrag atenția medicii. Prostata este o glandă sexuală masculină, situată dedesubtul vezicii urinare, în zona porțiunii inițiale a uretrei. După cum menționam și în articolul publicat în numărul anterior, prostata este amplasată în imediata vecinătate a rectului, astfel încât principala metodă de examinare rămâne cea rectală. Metode de examinare „Medicul o poate palpa cu ușurință cu ajutorul degetului arătător. Această explorare este de regulă nedureroasă și nu implică niciun pericol. Medicul poate obține informații importante simțind suprafața prostatei, verificându-i consistența și evaluând mărimea sau eventualele modificări”, ne-a declarat dr. Viorel Tode, medic urolog - pe care îl puteți contacta la cabinetul medical de pe strada Mihai Viteazu, numărul 67 B sau la numărul de telefon 0241/630.939. O evaluare suplimentară se poate realiza cu ajutorul ecografiei. În plus, ne-a spus specialistul, ecografia permite o apreciere rapidă și ușoară a stării vezicii urinare și a rinichilor. „Pentru măsurarea puterii jetului de urină (n.r. reamintim că în condițiile măririi în volum, prostata afectează și uretra, care se îngustează și apar tulburările urinare) există un aparat special. Se poate măsura forța jetului la un pacient care acuză o slăbiciune a acestuia, măsurători ce pot fi repetate la diferite intervale în timp, pentru a vedea dacă s-a modificat sau nu. În final, medicul va examina repetate probe de urină pentru a determina prezența de bacterii sau alte tipuri de celule. Uneori poate fi necesară recoltarea unei mici mostre de țesut de la ni-velul prostatei, pentru a fi analizată mai amănunțit”, a explicat dr. Viorel Tode. Totodată, în cazuri rare, se impune efectuarea unei radiografii a uretrei, cu substanță de contract, pentru a evidenția eventualele îngustări. „Toate examinările sunt realizate rapid și sunt nedureroase. De aceea nu este fondată teama sau anxietatea din cauza acestor examinări”, a subliniat medicul urolog. De obicei se impune un tratament medicamentos Tratarea prostatei mărite se poate realiza prin terapie medicamentoasă sau chirurgicală. „În alegerea metodei cele mai indicate, sunt mai mulți factori care joacă un rol hotărâtor: felul și intensitatea tulburărilor, starea generală și vârsta pacientului și stadiul bolii”, a afirmat specialistul. În cazul unor tulburări minore, abia apărute, de obicei este suficientă terapia medicamentoasă. Dr. Viorel Tode a adăugat că nu există un tratament medical eficace al adenomului de prostată, unele produse pot ameliora intensitatea simptomelor, dar nu vor împiedica evoluția bolii. Fitoterapia, o altă metodă de tratare Bolnavii mai pot apela și la fitoterapie, a precizat medicul, dar numai după consultarea unui specialist în urologie. „Plantele medicinale au avantajul de a putea avea multiple mecanisme de acțiune. Staza secrețiilor și procesul inflamator de la nivelul țesutului prostatic pot fi influențate în mod pozitiv prin preparatele pe bază de plante”, a explicat specialistul. Astfel, bolnavii pot consuma, ca metodă terapeutică, semințe de dovleac, rădăcini de urzică sau fructe ale palmierului palmat - efectul acestora este că duc la reducerea senzației de presiune, de arsură, precum și a dorinței frecvente de urinare. Un tratament de succes trebuie însă să se axeze pe consultarea imediată a unui medic și pe respectarea sfaturilor acestuia. „Să aveți răbdare cu administrarea medicamentelor. De obicei durează aproximativ două săptămâni până când se ameliorează primele simptome. Medicamentele indicate de medic nu trebuie întrerupte prea frecvent, în niciun caz înainte de consultarea acestuia”, a atenționat dr. Viorel Tode.