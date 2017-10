Te simţi mereu obosit? Iată care sunt cauzele

Te simți mereu obosit? Iată care sunt cauzele

Ameteala este perceputa ca o senzatie de instabilitate, nesiguranta in mers, clatinare, incetosare a vederii, slabiciune musculara, cadere iminenta etc. Ameteala apare in boli ORL, neurologice, cardiovasculare, metabolice, psihice si in intoxicatii. Urmarea unui tratament adecvat al bolilor (acute sau cronice), cat si evitarea expunerii la conditiile care ne pot determina o astfel de stare (abuz de alcool, administrarea incorecta de medicamente, scuba diving fara un antrenament de scufundare etc.) poate fi o conduita profilactica eficienta pentru a nu mai ameti, scrie farmaciata.ro.