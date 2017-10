Te-ai întrebat vreodată dacă ai hepatită?

Programul Baylor de consiliere si testare rapida si gratuita a hepatitelor virale B si C incearca sa iti ofere raspunsul. Testele efectuate de Fundatia Baylor sunt rapide si ofera posibilitatea comunicarii unui rezultat care ne arata daca persoana testata s-a intalnit cu virusurile. Testele de anticorpi pentru hepatita C, respectiv antigen „s” pentru hepatita B reprezinta primii pasi in diagnosticarea hepatitelor virale produse de aceste 2 virusuri. Testarea se efectueaza in cabinetele fixe, din Constanta si Tulcea sau cu ajutorul laboratorului mobil in zonele rurale ale acestor 2 judete. Persoanele care primesc un rezultat reactiv la testul rapid (rezultat care reprezinta suspiciune de contact cu virusurile testate) sunt orientate si consiliate pentru a se adresa specialistilor in vederea diagnosticarii complete si tratarii acestor boli cronice.