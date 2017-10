Te-ai întrebat vreodată dacă ai hepatită?

Programul Baylor de consiliere si testare rapida si gratuita a hepatitelor virale B si C incearca sa iti ofere raspunsul. Transmiterea infectiilor hepatice virale se face mai usor decat transmiterea HIV.Iata ce arata statisticile despre riscul de transmitere prin injectare, intepare sau transfuzie.Singurul Centru de Excelenta din Romania care ofera testare gratuita si confidentiala, insotita de consiliere pre si post test, este Centrul Baylor din Constanta. Testele efectuate de noi sunt rapide si ofera posibilitatea comunicarii unui rezultat care ne arata daca persoana testata s-a intalnit cu virusurile. Testele de anticorpi pentru hepatita C, respectiv antigen „s” pentru hepatita B reprezinta primii pasi in diagnosticarea hepatitelor virale produse de aceste 2 virusuri. Testarea se efectueaza in cabinetele fixe, din Constanta si Tulcea sau cu ajutorul laboratorului mobil in zonele rurale ale acestor 2 judete.