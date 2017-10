Tatuajele îi pot îmbolnăvi pe tineri de hepatita C

Aproximativ patru mii de persoane din toată țara urmează, în prezent, un tratament împotriva hepatitei C, în timp ce alți 2.500 de români sunt pe listele de așteptare în diferite județe. În cele mai multe cazuri, hepatita C nu se manifestă prin simptome concrete, așa că este descoperită mai greu de către pacienți. De obicei, când semnele încep să apară, diagnosticul este de ciroză hepatică sau cancer hepatic. Medicii specialiști spun că, pentru a stabili îmbolnăvirea de hepa-tita C, trebuie determinată transaminaza și anticorpii antiVHC. „Nu se poate ști cu siguranță. Cei care se simt mai obosiți sau mai somnolenți ar trebui să meargă să își facă analizele, dar acestea se pun, de obicei pe seama stresului și a oboselii. Determinarea de transaminază nu este suficientă, pentru că poți fi bolnav de hepatita C și să ai transaminază normală, de aceea este necesară și determinarea de anticorpi antiVHC și respectiv pentru virusul B”, a explicat dr. Laura Iliescu, medic primar de medicină internă. Specialistul a mai spus că, în ultima perioadă, s-au înregistrat multe cazuri de hepatită C la tinerii care și-au făcut piercing-uri sau tatuaje, fiindcă boala se transmite foarte ușor prin intermediul sângelui. Cei care frecventează astfel de locuri ar trebui să se asigure că sunt îndeplinite condițiile de sterilizare. Conform unui studiu realizat la nivel național în urmă cu cinci ani și extins în 2009, s-a constatat că prevalența în anticorpi antiVHC a crescut de la 4,5% la 7 procente. Dr. Iliescu a precizat că cele mai multe cazuri au fost înregistrate în sud-estul țării, în Tulcea, Giurgiu, Dâmbovița, dar și la Constanța.