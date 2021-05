Talasemia, boala care se tratează prin efectuarea de transfuzii de sânge

Unii oameni ajung în cabinetele medicale cu o boală a sângelui numită talasemie, care este ereditară și în care organismul produce prea puțină hemoglobină. Această afecțiune poate fi majoră sau minoră. Potrivit dr. Irina Oprescu, se poate trăi cu această boală a sângelui, dar atât bolnavul, cât și familia sa trebuie să cunoască foarte bine cu ce se confruntă.Talasemia apare când una sau ambele gene care produc beta globina nu funcționează sau funcționează doar parțial. Omul are nevoie de ambele globine, alfa și beta, pentru a forma hemoglobina. Așa că, dacă pacientul este purtător de tară genetică și are doar una dintre gene afectată, acesta prezintă o anemie ușoară și, de obicei, nu are nevoie de tratament.În acest caz, este vorba de talasemie minoră sau tara beta talasemie. Pacientul cu tară genetică este pacientul care moștenește gena normală de la un părinte și gena cu talasemie de la celălalt părinte. Dacă ambele gene ale globinei sunt afectate, pacientul prezintă anemie severă. În acest caz, pacientul a moștenit gene cu talasemie de la ambii părinți, deci se instalează talasemia majoră.Simptomele acestui tip de anemie apar încă din primele șase luni de viață, tratamentul constând în efectuarea de transfuzii de sânge, la intervale regulate, la 14-21 de zile. Dacă transfuziile de sânge se încep de la vârste mici și se continuă pe tot parcursul vieții, se consideră că prelungesc durata de viață. (M.Ș.)