Tabletele şi telefoanele "inteligente", inamici pentru vederea copiilor

Tabletele și telefoanele "inteligente", inamici pentru vederea copiilor

Peste 300 specialiști oftalmologi din România, Italia, Elveția, Israel, Ungaria și Ucraina au pus în discuție, în cadrul Congresului anual al Societății Române de Lentile de Contact și al Societății Ro-mâne de Cornee și Suprafață Oculară, impactul pe care tehnologia modernă îl are asupra vederii copiilor.Aceștia au atras atenția asupra faptului că tot mai mulți copii, cu vârste de până la doi ani, suferă de miopie, motiv pentru care părinții trebuie să nu le lase la îndemână telefoanele, tabletele sau televizoarele.„Miopia este o problemă care preocu-pă pe toată lumea, care poartă ochelari și care are vederea asta scurtă, și încercăm să găsim cele mai bune soluții pentru ei. Copiii de mici, de la un an jumătate, doi ani, butonează și apasă pe telefoane și parcă este ceva mai multă miopie. Părinții să își țină copiii departe de telefoane, tablete, televizoare. Copiii au tendința să se apropie din ce în ce mai mult”, a precizat unul dintre specialiștii implicați în eveniment.Miopia este un viciu de refracție în care pacienții nu văd bine la distanță, deoarece la ochii miopi imaginea se formează în fața retinei. Pentru a o aduce pe retină se folosesc diferite metode. Cea mai folosită este corecția cu lentile aeriene montate într-o ramă de ochelari, apoi lentile de contact care pot să fie lentile de contact moi sau dure.În cazul copiilor, medicii prescriu lentile care se poartă doar noaptea, însă costul acestora ajunge și până la 2.000 de lei.