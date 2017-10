Sute de medici în stradă! Protestele au loc la Ministerul Sănătăţii

1

nu mai cersiti salarii mari..luati destula spaga..prea multa,la cate cunostinte aveti..unii dintre voi

cand veti fi umani si nu veti mai.astepta plicul pentru operatie,schimbat perfuzie si chiar schimbat de asternuturi,atunci vom discuta de mariri..la cata spaga primiti,sunt sigura ca nici nu va uitati la salariul,care totusi e destul 1700o asistenta si 10lei spaga pentru perfuzii si alte cele...sunteti inumani,banii v-au aters orice urma de umanitate si demnitate umana..doar asta va conduce..banul..va jucati dea Dumnezeu si unii habar nu aveti sa puneti un diagnostic corect..vorbesc in cunostinta de cauza..o singura asistemta era in stare sa puna o branula corect..restul..o asteptau pe cea batrana sa intre in tura