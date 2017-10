Sute de copii fără auz din Constanţa nu îşi permit tratamentul!

Sute de copii fără auz din Constanța nu își permit tratamentul!

Anual, la Constanța, se nasc peste 400 de copii care suferă de hipoacuzie, o afecțiune care se manifestă prin grave deficiențe de auz. Sunt copii care învață, în timp, să citească pe buze pentru a comunica cu familia. Din păcate, doar 60 dintre ei așteaptă în acest moment să primească un implant special care să le redea auzul.În Programul Național de Sănătate sunt înscriși, în prezent, doar 60 de copii din județul Constanța, care beneficiază de transplantul cohlear. Prea puțini, spun deopotrivă medicii și părinții celorlalți copii care încă așteaptă ziua când copiii lor le vor auzi vocea. De aceea, la Constanța, o mână de oameni, specialiști sau părinți ai unor copii bolnavi, au realizat - voluntar - o serie de activități de informare și consiliere, dar și de consultații medicale, celor care nu au avut încă șansa să primească ajutor din partea statului.„Povestea Asociației «Să auzim glasul mamei» a început cu propria experiență, aceea de părinți a două fetițe care suferă de hipoacuzie. Motivul este lesne de înțeles, dacă ne gândim doar la faptul că un astfel de diagnostic este greu de acceptat și cu mult mai greu de purtat mai departe. Am vrut să dăm măcar un sfat părinților care nu știu cum să abordeze problema și care au prea puține informații. Totul a decurs firesc, încă din 2011, când ne-am înființat, însă abia acum am decis să ieșim în mod oficial, pentru că am aflat cât de mulți copii au nevoie de asta”, povestește Luminița Deacu, președintele Asociației „Să auzim glasul mamei” din Constanța.Voluntariat pentru o cauză nobilăReprezentanții asociației au susținut, zilele trecute, la Constanța, un seminar specializat la care au participat cei 11 copii și familiile lor, înscriși deja în asociație. Cursul a fost susținut atât de medicii implicați în proiect, cât și de doi specialiști din Germania care le-au explicat, împreună, părinților prezenți ce tip de terapie trebuie realizată cu copiii și în ce fel trebuie să comunice și să se poarte cu cei mici.În asociație, sunt înscriși 11 copii, dintre care opt au implant cohlear și trei sunt în drum spre implantare. Au vârste cuprinse între 3 și 14 ani și au învățat să comunice cu familia citind pe buze.„Toată activitatea din cadrul asociației se desfășoară în regim de voluntariat, pentru că ne-am dorit să împărtășim din cunoștințele și informațiile noastre și altor părinți care se confruntă cu această situație. Până și specialiștii din Germania au venit la seminar voluntar, nefiindu-le plătit nici măcar trans-portul până în țară. Asta pentru că e mare lucru să-ți fie cineva aproape atunci când ai nevoie de sprijin. De altfel, totul se face în regim de voluntariat, de la informațiile pe care le oferim părinților despre boală și până la terapia pe care o pot face în asociație, cu logopezii specializați și până la consultațiile medicale oferite de dr. Victor Loghin, medic primar ORL și directorul asociației”, completează președintele asociației.Implantul costă mii de euroMarian, un băiețel de 9 ani, este unul dintre copiii care au nevoie de un implant cohlear. Și el, ca și ceilalți copii care merg la terapie în cadrul asociației, a învățat să le citească pe buze părinților lui ca să îi poată înțelege. Ca să poată face „primii pași” într-o lume pe care o cunoaște atât de puțin și pe care, așa cum spune mama lui, „o învață pe dibuite”.„Diagnosticul l-am primit atunci când Marian avea 5 luni, iar după acesta, drumurile noastre s-au îndreptat numai către medici”, susține Cornelia Oprea, mama copilului.Deși fiecare copil care suferă de această boală ar trebui să fie înscris în Programul Național pentru a beneficia de implant, mama lui spune că a făcut singură demersuri către Casa de Asigurări de Sănătate pentru ca propriul copil să aibă o șansă la tratament.Implantul cohlear este un dispozitiv miniatural, care permite copiilor, dar și adulților cu hipoacuzie profundă să recepționeze sunete. Printr-o intervenție chirurgicală, se plasează o spiră cu mai mulți electrozi de contact în interiorul urechii interne, în cohlee.