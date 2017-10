Sute de cazuri de bolnavi de cancer

In medie, un medic specialist oncolog consulta pe luna peste 40 de paciente cu cancer de san, peste 20 pacienti cu cancer de plamani, peste 20 pacienti cu cancer de prostata, 7 pacienti cu cancer renal, 7 cu cancer gastric si 7 cu cancer al vezicii urinare.Dintre pacientii consultati lunar de un medic specialist, in cazul patologiei oncologice renale sau de plaman, o treime sunt bolnavi nou diagnosticati, majoritatea in stadii foarte avansate - peste 70% dintre pacientii nou diagnosticasi cu cancer de plamani si peste 60% dintre pacientii nou diagnosticati cu cancer renal sunt in stadiul 4 - , pe cand in cazul patologiei oncologice a sanului, aproximativ o cincime sunt paciente nou diagnosticate, majoritatea in stadiul 2 si 3, potrivit paginamedicala.ro.