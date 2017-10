Surplusul ponderal - o problemă endocrină, o moştenire genetică sau o problemă de stil de viaţă?

Surplusul ponderal - o problemă endocrină, o moștenire genetică sau o problemă de stil de viață?

O dată cu creșterea temperaturii, vin tot mai des la cabinetul de endocrinologie pacienți care au probleme cu kilogramele în plus. Surprinzător, majoritatea acuză sistemul endocrin și stresul cotidian în problemele cu greutatea; ba chiar spun că mănâncă puțin, doar o masă pe zi și se îngrașă „chiar și cu apă“, negând vehement excesul alimentar.Există, într-adevăr, boli care pot determina obezitate: hipotiroidismul, Sindromul Cushing, depresia, ovarul polichistic virilizant, hipogonadismul, dar ponderea acestor afecțiuni în rândul obezilor este în mod real foarte mică. De obicei, aceste afecțiuni sunt asociate cu creșterea colesterolului, tulburări de ciclu menstrual, hirsutism (exces de păr pe față și corp), tulburări de memorie, depresie, scăderea imunității. Numai un medic specialist poate diagnostica o astfel de afecțiune și poate recomanda un tratament specific.„Nu ce i se potrivește vecinului mi se potrivește și mie!“ Mănânc prea mult? Alerg prea puțin? Este bine să fim cât mai sinceri cu noi înșine în cea ce privește consumul excesiv de mâncare. Gândiți-vă puțin cât mâncăm de fapt. O ciocolată întreagă conține necesarul caloric pentru o femeie pe o zi întreagă, o pâine conține jumătate din necesarul unui bărbat.„Grăsimea acumulată în organism se poate estima prin mai multe metode. Cea mai des răspândită este indicele de masă corporală (IMC). Problemele estetice, dar și de sănătate apar când depășim IMC-ul de 25. În ultimul timp, circumferința abdominală a căpătat o importanță capitală în determinarea gradului de risc pentru boli cardiovasculare, diabet și restul complicațiilor obezității. Constatăm tot mai frecvent că pacienți cu un IMC sub 25 au circumferința abdominală peste valorile recomandate de OMS (femei <80, bărbați <94). Astfel, este indicată o dietă hipocalorică și exercițiu fizic și pentru pacienții care nu sunt obezi sau supra-ponderali”, explică dr. Amalia Costea, medic specialist endocrinolog la Clinica MEDSTAR Constanța.Care este cea mai bună metodă pentru a slăbi Datele actuale arată ca favorite dieta total vegetariană sau cea ovo-lacto-vegetariană cu lactate degresate și rar ouă. Medicul este de părere că dieta trebuie individualizată pentru fiecare pacient în funcție de comorbidități, preferințe alimentare și programul de activitate zilnică.„Dieta pe care o recomand pacienților mei este cea mediteraneană, care conține în plus față de cele amintite mai sus pește, fructe de mare și carne de pasăre. Din foarte multe puncte de vedere, este mult mai echilibrată și mai ușor de adaptat pacienților, având o gamă mai largă de produse din care putem să alegem”, mai spune doctorul specialist.Dieta mediteraneană este o sursă excelentă pentru o varietate de vitamine, minerale și fito-chimicale. Adaugă multe grăsimi sănătoase, care ajută organismul, iar conținutul de fibre este benefic. Pentru a crește eficiența regimului alimentar, dieta trebuie completată cu activitate fizică minimum două - trei ore pe săptămână pentru menținere și circa cinci ore pe săptămână la începutul dietei pentru scădere în greutate. Dar și activități de genul urcatul treptelor în detrimentul liftului și scărilor rulante, ieșirea la plimbare câte o oră pe zi cu copiii au efecte pozitive asupra stării de sănătate.„Mișcarea cotidiană regulată consumă calorii, reduce senzația de foame, estompează stresul și are efecte pozitive asupra sănătății. Medicamentele și tratamentul chirurgical sunt recomandate numai în cazul obezității morbide și a formelor rezistente în ciuda schimbării stilului de viață”, precizează dr. Amalia Costea.Specialiștii din cadrul Clinicii MEDSTAR 2000 dispun de mijloace ce pot documenta o patologie endocrină incriminată în unele forme de obezitate (dozaj TSH, cortizon, hormoni gonadici, insulinemie), cât și statusul metabolic al pacientului cu surplus ponderal (glicemie, trigliceride, LDL-colesterol, HDL-colesterol, colesterol total), precum și măsurarea IMC și circumferința abdominală și, nu în ultimul rând, oferă sfaturi de dietă și chiar dietă personalizată, cu urmărirea pacientului până la implementarea noului stil de viață propus.Pentru informații și programări, vă puteți adresa la nr. de telefon 0241.638.251 sau 072-MEDSTAR.