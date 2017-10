SUPER-CONCURS. Maetrys Med şi Cuget Liber te răsfaţă!

6

Truc pentru pielea uscata

Piele uscata de pe cot si genunchi este mai aspra in aceste zone si ii trebuie acordata o atentie deosebita. Ce fac eu. Tai o lamaie sau o portocala in jumatate si o folosesc pentru a masa pielea. Nimic mai simplu. In plus, mirosul va fi unul mai placut decat oricare alta crema. Rezultatele sunt vizibile dupa 3, 4 zile si in functie de cate ori masati pe zi. Nume: Mihaela Ungureanu; E-mail: miihaelungureanu@gmail.com