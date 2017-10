Suntem printre graşii Europei

Suntem printre grașii Europei

Un studiu britanic publicat în revista medicală The Lancet, realizat de nutriționiști cu reputație globală, avertizează că, în 20 de ani, numărul obezilor din țările dezvoltate și din unele țări în curs de dezvoltare aproape se va dubla, ajungând să reprezinte jumătate din populație în cazul unor țări precum Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Mexic sau Iordania.Deja numărul celor care suferă de obezitate a crescut alarmant, fapt constatat și de specialiștii din țara noastră. România a urcat, anul acesta, pe locul trei în Europa după procentul persoanelor supraponderale în totalul populației, după Grecia și Iugoslavia. Un sfert dintre români sunt obezi, iar jumătate supraponderali.Explicația acestei evoluții este dată de schimbarea stilului de viață și a obiceiurilor alimentare. Tot mai puțini români fac regulat mișcare sau măcar o activitate solicitantă fizic, dar în schimb tot mai mulți mănâncă produse fast-food.Pentru a avea grijă să nu luați prea multe kilograme în plus, fiți atenți la indicele de masă corporală (IMC). Acesta reprezintă raportul între greutatea corporală și pătratul înălțimii. La persoanele supraponderale, IMC este între 25 și 30. Peste această valoare, se consideră că persoana respectivă este obeză, iar un IMC mai mare de 40 indică obezitatea morbidă. De exemplu, o persoană cu înălțimea de 1,75 m este considerată supraponderală dacă are o greutate ce depășește 76,5 kilograme, obeză dacă depășește 92 de kilograme, respectiv cu obezitate morbidă dacă are peste 122,5 kilograme.