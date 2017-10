„Sunt ceea ce mănânc”, la CONSTANŢA

„Sunt ceea ce mănânc”, la CONSTANȚA

Hrana pe care o consumam este ca un combustibil. Ea da trupului nostru energia de care are nevoie pentru a functiona bine. Daca nu ne asiguram ca acest combustibil este “pompat” in organism in cantitatea necesara si ca are calitatea cuvenita, pur si simplu nu ne vom bucura de nivelul maxim posibil de sanatate.Schimba obiceiurile alimentare gresite si priveste altfel dieta si modul tau de viata. Cum? Participand la un seminar pe tema “Sunt ceea ce mananc”, sustinut de Mariana Stirbu, nutritionist si terapeut specializat in terapii complementare. Marti, 4 martie, ora 18:00, Hotel Ibis Constanta.