Suferinţa bolnavilor de hepatita C din Constanţa

Suferința bolnavilor de hepatita C din Constanța

În sistemul de sănătate este nevoie urgent de modificări, pentru ca depistarea virusului hepatitic C să fie realizată în mod eficient, iar pacienții diagnosticați cu hepatită C (boală infecțioasă, care afectează ficatul și duce la ciroză, cancer hepatic etc) să fie îngrijiți corespunzător. Fundația Baylor „Marea Neagră” a realizat un studiu, intitulat „Hepatita C: Perspective asupra îngrijirii de durată în Constanța, România”, în care analizează care este atitudinea sistemului sanitar românesc față de bolnavii cu această afecțiune.„Răspunsul sistemului sanitar românesc la problemele de sănătate ale persoanelor afectate de hepatita C este ineficient, cauza principală fiind faptul că actualul mod de organizare a activităților medicale s-a dezvoltat din nevoia de a furniza în special îngrijire de urgență, și nu îngrijire de durată, pentru afecțiuni cronice.Lucrarea ilustrează că există frustrări de ambele părți: pe de o parte, pacienții se simt neglijați, neauziți și aruncați dintr-o situație neplăcută în alta; pe de altă parte, furnizorii de îngrijiri medicale sunt, de asemenea, frustrați și ajung să spună că pacienții sunt «de vină». În general, oriunde te uiți în sistemul medical, pacienții nu știu ce să facă, iar lipsa lor de cunoștințe este transformată în agresivitate față de personalul medical”, se menționează în studiul respectiv.