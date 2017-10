Sufăr de glaucom. Când este nevoie de operaţie?

Sufăr de glaucom. Când este nevoie de operație?

Este important de știut că vederea pierdută din cauza glaucomului nu mai poate fi recuperată. Tratamentul și chirurgia glaucomului au ca scop menținerea sub control a bolii și prevenirea deteriorării suplimentare a vederii.Glaucomul este controlat prin picături administrate zilnic, pentru o perioadă nedeterminată de timp. Picăturile au rolul de a scădea tensiunea intraoculară. De aceea, tratamentul nu trebuie între-rupt niciodată sau modificat fără acordul medicului curant.Când tratamentul cu picături nu mai este suficient, medicul oftalmolog vă poate recomanda o intervenție chirur-gicală care are ca rol stabilizarea ten- siunii intraoculare.„Operația de glaucom se efectuează sub anestezie locală, cu picături. Pacientul este conștient pe toată durata operației, însă nu va putea vedea sau simți nimic în timpul intervenției. Trabeculectomia constă în efectuarea unui «orificiu» în zona trabeculului ocular, care să permită scurgerea umoarei apoase în exces din camera anterioară a ochiului. În acest mod, se creează o nouă cale de drenaj, iar presiunea intraoculară scade odată cu eliminarea lichidului excesiv”, a explicat dr. Hicham Mrini, medic specialist oftalmolog în cadrul Mrini Eye Hospital.După operația de glaucom, pacientul va petrece un timp scurt în salonul post-operator din cadrul Clinii de Oftalmologie Mrini Eye Constanța, apoi va putea pleca acasă însoțit.