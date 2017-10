Sucurile naturale sunt la fel de dăunătoare pentru dinţi ca şi cele acidulate

Sucurile naturale sunt la fel de dăunătoare pentru dinți ca și cele acidulate

Vineri, 26 Februarie 2010

În urma studiilor de cercetare în domeniul stomatologiei s-a constatat că multe din băuturile pe care le consumăm frecvent au un efect mai mult sau mai puțin nociv asupra smalțului dentar. Numeroase băuturi nealcoolice, băuturile sport, sucurile acidulate, dar și cele naturale ne distrug dinții la fiecare sorbitură. Smalțul dentar este extrem de dur, dar se poate dizolva în acid. Smalțul este format în cea mai mare parte din calciu, iar acidul îl dizolvă precum soluțiile anticalcar de pe bateria unei chiuvete. O să fim surprinși, dar orice băutură cu un pH sub 5.5 poate face acest lucru. Tinerii sunt cele mai frecvente victime ale pericolului acidității, deoarece ei consumă foarte multe sucuri naturale, acadele, băuturi sport, etc. Deși până acum știam și ne feream de băuturile acidulate, studii recente au arătat că numeroase băuturi nealcoolice, considerate inofensive, pot face mult rău smalțului dinților. Sucurile naturale, mai ales din fructe acre, băuturile sport, ceaiurile, în special cele îmbuteliate, vitaminele de supt, precum și o mare varietate de mâncăruri și băuturi de fast-food, au un surprinzător de mic nivel al pH-ului și sunt extrem de acide. Demineralizarea sau pierderea materialului dinților începe la o valoare a pH-ului de 5.5. Pentru că scala pH-ului este logaritmică, o unitate de schimb în pH este asociată cu zece părți la schimb în aciditate. De exemplu, sucul de lămâie are pH de 2.0, în timp ce sucul de grapefruit are pH 3.0. În concluzie, sucul de lămâie este de zece ori mai acid decât sucul de grapefruit. Acidul stomacal, cel mai periculos Potrivit site-ului dentalwest.ro, cea mai periculoasă pentru dinții noștri, dintre toate băuturile, este, însă, în mod surprinzător, tot o secreție a organismului uman: acidul stomacal. Acesta are un pH de 2.00, adică imediat după acidul de baterie, cu un pH de 1.00. Persoanele care suferă de reflux stomacal trebuie să își protejeze în mod special dinții pentru a nu le fi atacat smalțul dentar. Aproape la egalitate cu acidul stomacal se situează sucul de lămâie verde (lime) cu un pH de 2.00-2.35, precum și sucul de lămâie, sucul de merișor, oțetul. Specialiștii ne avertizează că și limonada și sucul de portocale stoarse, făcute acasă, sunt la fel de periculoase. În ierarhia băuturilor prea acide pentru dinții noștri urmează sucul de pepene galben, sucul de grapefruit conservat, dar și cel natural, băuturile cola și pepsi, atât cu zahăr, cât și cele light, vinul dulce, sucul de ananas conservat și ceaiurile de tip ice-tea. Ceva mai puțin dăunător este sucul de mere, nectarul de prune și nectarul de pere. Sucul de roșii are ph-ul de 4.1-4.25, laptele bătut - 4.70-5.65, cafeaua la ibric – 5.51. Băuturile cele mai puțin acide și recomandate de medicii dentiști sunt ceaiul fiert (pH - 7.2), apa (pH - 7.00), laptele de vacă (pH - 6.40-6.80), laptele de capră (pH - 6.48), laptele de cocos (pH - 6.10-7.00) și laptele condensat (pH -6.33). Folosiți paiul pentru a savura o băutură Din păcate, fenomenul de eroziune a smalțului dentar este în continuă creștere. Întâlnit destul de rar în trecut, a ajuns să fie ceva comun în zilele noastre, în special la băieții între 10 și 20 de ani. Atunci când savurăm una dintre băuturile cu un pH mai mic de 5.5, atacul asupra smalțului dinților durează aproximativ 20 de minute și reîncepe la fiecare sorbitură. Specialiștii ne recomandă să consumăm cu moderație băuturile acide, dar și sucuri din fructe acre. Nu trebuie să sorbim de multe ori din pahar și să folosim, pe cât posibil, paiul, îndepărtându-se astfel contactul direct al zahărului cu dantura. După ce am terminat de băut este bine să clătim gura cu apă pentru a dilua zahărul și acidul care cauzează cariile. Nu trebuie, sub nicio formă, să sărim peste spălatul pe dinți de seara, înainte de culcare, iar folosirea regulată a pastei de dinți cu fluor și a aței dentare ne ajută să scăpăm de placa bacteriană, prevenind astfel apariția cariilor.