Sucul proaspăt de rapiță are efecte anticanceroase

Pentru a împiedica recidivarea, trebuie să evitați factorii poluanți și stresanți, dar mai ales să renunțați la fumat și să beți cât mai puține băuturi tari. În același timp, spun medicii, este nevoie să eliminați factorii alimentari nocivi (grăsimi prăjite, carne în exces, conserve, mâncare tip fast-food) și să aveți o greutate corporală normală pentru înălțimea voastră.





Există și plante care au efecte directe asupra cancerului și stimulează capacitatea imunitară contra factorilor agresivi, declanșatori ai cancerului. De exemplu, infuzia de gălbenele vă poate ajuta foarte mult. Atenție, însă! Beți câte o cană de trei ori pe zi sau folosiți tinctura, la recomandarea specialistului.





De asemenea, busuiocul de câmp este, și el, benefic pentru organism, sub formă de infuzie, de două-trei ori pe zi, având efecte anticanceroase la nivelul intestinelor și stomacului. La rândul ei, cătina albă, preparată sub formă de ulei, se poate consuma câte o lingură de trei ori pe zi, înainte de fiecare masă, cu puțină miere, la fel ca și rapița, care se ia sub formă de suc proaspăt, obținut prin presarea tulpinilor și a frunzelor (două linguri suc în 250 ml apă), care se fierbe cinci minute și se beau două-trei căni pe zi, având efecte anticanceroase.





În multe cazuri se întâmplă ca după extirparea tumorilor de pe colon, să existe recidive ale unor boli, asta pentru că organismul rămâne supus acțiunii complexului de factori externi cancerigeni cum sunt radiațiile ionizante, produșii poluanți etc. De asemenea, pot interveni și reacțiile unor factori genetici, hormonali, imunologici, psihoemoționali, stresul, focarele de infecții din organism și unele afecțiuni necanceroase din zonele limitrofe: rectocolita ulcero-hemoragică, polipoza intestinală și diverticuloza rectosigmoidiană.