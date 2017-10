Sucul de sfeclă, hepatoprotector

Joi, 11 Septembrie 2008

Dacă aveți o dietă bogată în grăsimi de origine animală, ficatul s-ar putea să nu funcționeze cum trebuie. Specialiștii vă recomandă să faceți o cură cu suc de sfeclă roșie pentru că îmbunătățește funcția de detoxifiere a ficatului. În timpul curei trebuie să renunțați la alimentele prăjite, mezeluri, afumături, grăsimi hidrogenate și parțial hidrogenate, produse de patiserie, ciocolată, băuturi alcoolice. O cură cu suc de sfeclă roșie durează trei săptămâni. În această perioadă se beau unul-două pahare cu suc pe zi, între mese. Este posibil ca unor persoane să nu le placă sucul de sfeclă ca atare. În asemenea cazuri, pentru îmbunătățirea gustului, sucul poate fi diluat cu apă sau amestecat cu alte sucuri de legume sau de fructe: lămâie, măr, morcov, castravete. Specialiștii atrag atenția că nu trebuie să beți mai mult de două pahare cu suc de sfeclă pe zi pentru că pot apărea amețeli, grețuri, stări de vomă. Nu numai sucul de sfeclă are efect hepatoprotector, ci și sfecla roșie sub formă de salată. Pentru îmbunătățirea funcției hepatice, bolnavii de ficat pot mânca dimi-neața, pe stomacul gol, câte 100-150 de grame de salată de sfeclă. În același timp, sfecla este un bun diuretic, are proprietăți tonifiante, remineralizante. Sucul sau salata de sfeclă roșie este un tonic general al organismului în cazul suprasolicitărilor nervoase sau stresului. Aceste proprietăți se datorează vitaminelor A, C, B1, B5, B6, E, acidului folic, fierului, calciului, magneziului, zincului. Datorită vitaminelor și mineralelor, sfecla roșie stimulează imunitatea. De asemenea, conținutul de calciu, fier, potasiu recomandă sfecla roșie în convalescențe, în răceli, gripe, anemii. În afara bolilor hepatice, sfecla este recomandată persoanelor cu probleme cardiace. S-a demonstrat că sucul de sfeclă roșie menține elasticitatea vaselor sangvine, previne depunerile de colesterol pe vasele sangvine și contribuie la menținerea tensiunii arteriale în limite normale.