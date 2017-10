Sucul de sfeclă creşte performanţa muşchilor

Sucul de sfeclă crește performanța mușchilor

Ştire online publicată Vineri, 21 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Sucul de sfeclă este foarte eficient în creșterea performanței mușchilor, au descoperit recent oamenii de știință. Aceiași cercetători spuneau, anul trecut, că sucul din legume roșii poate crește rezistența fizică. Studiul s-a concentrat asupra bărbaților cu vârste cuprinse între 19 și 38 de ani care au mers cu bicicleta. După ce au consumat o sticlă de jumătate de litru de suc de sfeclă pe zi, timp de o săptămână, au pedalat cu 16 la sută mai mult decât înainte. Cercetătorii au descoperit că sucul de sfeclă a dublat cantitatea de nitrat din sângele voluntarilor și a redus rata la care mușchii își folosesc propria sursă de energie. Sucul de sfeclă a ajutat mușchii să lucreze mult mai eficient și a scăzut consumul din oxigenul propriu. Conducătorul studiului, profesor Andy Jones, de la Exeter School of Sport and Health Science, a explicat: „De când am realizat prima cercetare am observat creșterea interesului în consumul sucului de sfeclă în sportul profesionist. Mă aștept ca studiul să atragă și mai multă atenție din partea atleților”.