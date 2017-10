Sucul de lămâie ne ajută să ne relaxăm

Lămâia are efecte benefice pentru numeroase probleme de sănătate, în principal datorită elementelor nutritive pe care le conține, precum vitaminele C și B, fosfor, proteine și carbohidrați. Consumul de suc de lămâie este recomandat persoanelor care suferă de afecțiuni cardiace, datorită potasiului din compoziție. Acesta are rolul de a ține sub control hipertensiunea arterială, amețeala sau greața, relaxează corpul și mintea și contribuie la reducerea stresului și a depresiei. În plus, pentru relaxarea picioarelor, puteți adăuga câteva picături de lămâie într-un lighean cu apă caldă. Sucul de lămâie este considerat un medicament natural și împotriva problemelor de piele cum ar fi arsurile solare, înțepăturile de insectă, acneea sau eczemele, previne apariția punctelor negre și încetinește procesul de îmbătrânire. Prin urmare, pentru un organism sănătos și ferit de boli, specialiștii recomandă consumul a unui sfert de lămâie în fiecare zi.