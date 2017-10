Studiu: Sarea de mare din întreaga lume este contaminată cu microparticule de plastic

Noi studii arata ca sarea de mare din Statele Unite, Europa si China este contaminata de microfibre de plastic, adaugand astfel noi dovezi ca poluarea cu masa plastica este omniprezenta in mediul inconjurator, relateaza The Guardian.Sarea de mare din intreaga lume este contaminata, sustin expertii, care arata ca astfel microfibrele ajung in mancare. Dezvaluirile vin dupa ce o serie de teste au aratat ca miliarde de oameni beau apa contaminata cu particule de plastic, avand in vedere ca 83% dintre mostrele de apa studiate erau poluate, potrivit unui articol aparut pe aceeasi platforma de stiri saptamana aceasta.Cele mai noi studii arata ca mici particule de plastic au fost identificate in sarea de mare din marea britanie, Franta si Spania, dar si in China si Statele Unite.Majoritatea particulelor provin de la sticlele de plastic de unica folosinta pentru apa imbuteliata.Pana la 12.7 milioane de tone de material plastic intra in oceanele lumii in fiecare an, cantitate echivalenta cu aruncarea unui camion de gunoi pe minut in oceanele lumii, potrivit Organizatiei Natiunilor Unite.Sherri Mason, o profesoara de la Universitatea de stat din New York, care a condus studiul, arata ca 12 feluri diferite de sare au fost cercetate, inlusiv 12 sari de mare, aduse in alimentarele din SUA din diferite colturi ale lumii.Potrivit profesoarei, americanii ar fi ingerat pana la 660 de particule de plastic in fiecare an, daca ar fi urmat sfatul doctorilor de a manca 2,3 grame de sare pe zi, insa americanii ar fi ingerat mai mult, pentru ca, potrivit oficialilor americani din Sanatate, 90% dintre americani mananca prea multa sare.