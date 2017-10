Studiu: Infertilitatea masculina - 50% din cupluri intampina dificultati in conceperea unui copil

In aproximativ 50% din cuplurile ce intampina dificultati in conceperea unui copil, barbatul este cel afectat de infertilitate. Ca si in cazul femeilor, cauzele ce o determina tin de un spectru larg de factori predominant patologici, dar si psihologici.O cauza importanta a infertilitatii masculine, dar nu singura, este varicocelul, reprezentat de vasele dilatate de pe scrot, care pot duce la reducerea numarului si calitatii spermatozoizilor.Alte cauze pot fi infectiile cu transmitere sexuala, cum ar fi cele produse de Chlamydia, Mycoplasma, gonoreea, inflamatia prostatei sau a testiculelor; antecedentele de oreion cu afectare testiculara ( orhita urliana) sau blocaje in conductele ce transporta sperma - unii barbati prezinta blocaje in partea epididimului sau canalelor deferente. Persoanele cu fibroza chistica sau alte probleme ereditare se pot naste chiar si fara canalele deferente (CAVD).