Studenţii la medicină pot participa, în mai, la un nou concurs de rezidenţiat

Studenții la medicină pot participa, în mai, la un nou concurs de rezidențiat

Ministerul Sănătății va organiza, cel mai probabil la jumătatea lunii mai, un nou concurs de intrare în rezidențiat pentru posturile și locurile rămase neocupate în sesiunea din toamna anului trecut, în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie.“Încă de la începutul acestui an am avut în vedere organizarea unei sesiuni extraordinare de concurs deoarece, în sesiunea din noiembrie 2011, un procent important, aproximativ 40%, din posturile scoase la concurs au rămas neocupate. Astăzi, am aprobat cadrul juridic care permite organizarea unui nou concurs și estimăm că vom putea organiza această sesiune la jumatatea lunii mai”, a declarat Ritli Ladislau, ministrul Sănătății, la finalul ședinței de Guvern.Potrivit unui comunicat de presă al MS, după repartiția candidaților promovați în concursul de rezidențiat, sesiunea din noiembrie 2011, 431 de locuri și posturi de medic rezident au rămas neocupate. Dintre acestea, 333 sunt posturi de medic rezident în unități sanitare care înregistrează deficit de medici specialiști.