Strungăreaţa - de ce apare și cum se poate corecta?

Ce cauzează strungăreaţa?

Metode de tratament

În concluzie

Strungăreaţa (sau diastema) este un spațiu interdentar rezultat din discrepanța dimensionării dinţilor. Cel mai adesea acesta este un spațiu de 1-6 mm între incisivii centrali ai maxilarului superior, însă poate apărea și pe maxilarul inferior. În orice locație, atrage atenția, strică estetica zâmbetului și poate agrava starea întregii dentiții.● Nepotrivire intre mărimea maxilarului şi dimensiunea dinţilor;● Frenul labial superior prea mare. Dacă frenul buzei superioare este fixat prea jos, acest lucru deplasează incisivii centrali, mărind distanța dintre ei. Diastema în maxilarul inferior poate apărea din cauza grosimii crescute a frenului buzei inferioare, atașamentului său prea ridicat, formei neregulate sau atașării frenului limbii.● Probleme cu schimbarea dinților - au căzut prea devreme ori s-au schimbat prea târziu. Dacă s-a încălcat momentul formării unei mușcături permanente, dentiția poate avea o structură neregulată.● Obiceiuri vicioase – strungareata poate apărea din cauza obiceiului de a mușca un creion, suptul degetului etc. Acest lucru se întâmplă mai des la copii, dar este posibil să apară chiar și la vârsta adultă.În 50% din cazuri, diastema este moștenită. Riscul de moștenire crește dacă a apărut din cauza atașării necorespunzătoare a frenului buzei, structurii necorespunzătoare a dentiției, patologiei osoase, prezenței unui dinte supranumerar.Se selectează metoda de corecție, luând în considerare starea dentiției, motivele creșterii spațiului interdentar, structura dentiției etc. Tratamentul se efectuează în mai multe etape.Medicul dentist examinează dentiția, efectuează imagistica dentară pentru a evalua localizarea rădăcinilor dentare. În stadiul de diagnostic, se determină cauza apariției diastemului și se evaluează posibilitatea corectării acestuia.● Tratamentul ortodontic.Dacă structura întregii dentiții este perturbată, se efectuează tratamentul cu aparatul dentar pentru a o alinia. Tratamentul este planificat astfel încât spațiul interdentar să se „închidă” după corectarea poziției.Tratamentul ortodontic este utilizat atunci când rădăcinile dentare sunt într-o poziție greșită, dacă apariția unui diastem este asociată cu structura dentiției. Strungăreaţa poate fi corectată și cu aparate dentare mobile sau invizibile, cum ar fi Invisalign.● Îndepărtarea unui dinte supranumerarSe efectuează dacă acesta a provocat deplasarea dinților centrali, o încălcare a structurii dentiției. Îndepărtarea se efectuează sub anestezie, cu deschiderea țesutului gingival.● Faţetele dentare de porţelanFaţetele dentare de porţelan pot acoperi cu succes spațiile mai mici. În cazul diastemei, ele vor fi puţin mai mari decât dinții naturali, pentru a acoperi spaţiul dintre dinţi. Este o metodă simplă, potrivită în special adulţilor, care restabileşte estetica zâmbetului.● FrenectomiaDacă strungăreaţa este cauzată de poziţia vicioasă a frenului, se poate face o intervenție chirurgicală numită frenectomie. Atunci când procedura se face la un copil mic, diastema se poate închide singură, însă dacă se face la un adult sau un copil mai mare, ortodontul va recomanda aparatul dentar, ca tratament adjuvant pentru corectarea diastemei.O serie de factori pot provoca un diastem, însă un medic stomatolog poate determina cauza exactă. În multe cazuri, tratamentul nu este necesar. Unii oameni recurg la metodele de tratament, din motive estetice. Există multe metode de tratare a diastemului, iar rezultatele sunt de obicei permanente.