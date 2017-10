Strigătul de ajutor al unei mame: "La doar 1 an, Nectaria mea are probleme grave de sănătate. Vă rog, ajutaţi-o!"

Strigătul de ajutor al unei mame: "La doar 1 an, Nectaria mea are probleme grave de sănătate. Vă rog, ajutați-o!"

Născută prematur cu o greutate de 1540 grame și cu multiple probleme asociate, de alimentație, fetița a suferit deja două intervenții chirurgicale, una la stomac pentru boala de reflux gastroesofagian și cealaltă la picioare, pentru corectarea varus equin-ului. Imediat după aceea, Nectaria a fost nevoită să poarte gipsuri Ponsetii, iar în prezent poartă orteze la picioare și la mânuța dreaptă, în timp ce urmează și ședințe de kinetoterapie. Cea mai gravă problemă cu care se confruntă micuța la ora actuală este luxația de șold drept, care se poate rezolva doar printr-o intervenție chirurgicală destul de complicată. Operația a fost programată la sfârșitul lunii noiembrie, iar până atunci părinții trebuie să strângă aproape 10.000 de Euro, atât cât costă operația propriu-zisă și ședințele de recuperare post operatoriu. “Am simțit de nenumărate ori sentimentul neputinței, știind că fetița pe care ai așteptat-o cu atâta iubire, să treacă peste aceste probleme de sănătate foarte grave. Chiar dacă moralul nostru a fost mereu la pământ, am reușit întotdeauna să găsim resurse de a lupta pentru viitorul copilului nostru. Marea noastră șansă a venit de la Asociația Salvează o inimă, care a răspuns imediat la strigătul nostru de ajutor. În doar câteva zile, datorită oamenilor cu suflet mare mare, am reușit să strângem aproape jumătate din suma necesară. Timpul e foarte scurt, iar fetița noastră trebuie să se opereze cât mai repede pentru a începe perioada de recuperare. Singurul nostru scop în viață a rămas să o vedem pe Nectaria sănătoasă și să alerge alături de ceilalți copii. Vă rugăm din suflet, ajutați-ne îngerașul!”, este strigătul de ajutor al lui Carmen Gașpar, mama Nectariei.Cine vrea să îi ofere Nectariei o mână de ajutor, poate dona 2 Euro prin trimiterea unui simplu SMS la 8832, cu textul “Nectaria”. Fiecare mesaj trimis înseamnă o șansă în plus pentru sănătatea și viitorul fetiței. De asemenea, donațiile pot fi făcute și online, pe https://salveazaoinima.ro/campaigns/nectaria-gaspar/https://salveazaoinima.ro/campaigns/marinela-canuta/, prin transfer bancar, în conturile Asociației “Salvează o inimă”: RO05BTRL00701205W82870XX (cont în lei), RO28BTRLEUR CRT00W8287001 (cont în Euro), RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont în dolari) sau prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit datorat de companii.