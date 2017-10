Stresul şi efectele devastatoare asupra organismului

Stresul și efectele devastatoare asupra organismului

Crește alarmant numărul celor care manifestă simptomele sindromului de epuizare de suprarenale, medicina „alopată“ nerecunoscând simptomele acestei tulburări, iar pacienții sunt plimbați de la un medic la altul, de la cardiolog, la endocrinolog, de la internist la psihiatru, și sunt tratați inutil cu medicamente chimice, deși tulburările se accentuează și suferințele devin din ce în ce mai mari.Adulți și copii deopotrivă suferă de slăbiciune masivă de suprarenale.Este o afecțiune care nu se vede la nici o investigație, apar doar semne indirecte ale suferinței suprarenalelor pe analizele de laborator și semne clinice foarte clare pentru cei care le înțeleg.„Suprarenalele sau glandele de stres, sunt glande care aparțin sistemului endocrin al corpului (considerat «guvernul» corpului omenesc, sau sistemul de coordonare a activității tuturor celorlalte părți ale corpului). Aceste glande sunt de dimensiunea unor cireșe mai mari și sunt localizate în partea de sus a rinichilor (în regiunea lombară)”, a explicat dr. Ionica Ciortan, medic primar medicină generală, pediatrie și medicină funcțională în cadrul Centrului Medical IOWEMED.Sunt printre cele mai importante glan-de ale corpului, ocupându-se de adaptarea noastră la mediul înconjurător, cu toate stresurile sale.Funcțiile acestor glande vitale sunt adaptarea la stres, prin secreția de adrenalină și noradrenalină) - de la stres fizic (efort fizic, alergare, muncă fizică, etc.), la cel emoțional sau mental (suprasolicitare intelectuală). După o ceartă de câteva minute, de exemplu, corpul are nevoie de 5-6 ore să elimine cantitatea de adrenalină eliberată.Acțiunea antiinflamatorie și anti-alergică atunci când suprarenalele eliberează o substanță care ajută celulele corpului să neutralizeze acizii rezultați din diferite procese, care pot irita și răni celulele (le „inflamează”) sau să neutralizeze diferitele substanțe toxice ce pot pătrunde în organism (polenuri, viruși, bacterii etc.), având o contribuție importantă la imunitate.Funcția esențială în utilizarea mineralelor (calciu, magneziu, fier) la nivel celular. Hormonii mineralocorticoizi eliberați de suprarenale sunt esențiali pentru folosirea mineralelor în corp.Reglarea glicemiei corpului prin hormonii glucocorticoizi (scăderea glicemiei este întotdeauna un semn al slăbiciunii suprarenalelor, iar hipoglicemia, cu simptomele tip gol în stomac, slăbiciune, leșin, tremur al mâinilor, transpirații reci, ameliorată dacă mănâncă ceva dulce este o indicație clară a problemelor suprarenalelor).Semnele clinice principale ale epuizării suprarenalelorDe la lipsa de energie, lipsa de putere, oboseală și lipsa forței vitale (ca și cum corpul fizic, dar și mintea, rămân „fără baterie”) și până la atacuri de panică, manifestările sunt extrem de violente.Acestea se manifestă prin palpitații intense (hipotensiunea dată de slăbiciu-nea suprarenalelor/rinichilor determină cordul să bată mai rapid, să poată duce sângele până în periferie) cu stări de sufocare (de la nod în gât, până la presiune pe piept și respirație greoaie).Senzația persoanei este că „este pe moarte”, frica este intensă apărând când deja suprarenalele și-au epuizat secrețiile de adrenalină și nu mai pot ajuta adaptarea la stres, apar tremurul, slăbiciunea corpului, transpirația și chiar leșinul.Dieta simplă și odihna, „medicamentele“ pentru suprarenale„Somnul, relaxarea, odihna, refacerea, statul întins în stare relaxată interioară, cu respirația liniștită, este principalul instrument de refacere al suprarenalelor.Dieta simplă, de detoxifiere, ajutată de suplimentele naturale pentru susținerea suprarenalelor este al doilea instrument.Suprarenalele se echilibrează simplificând viața complicată pe care o ducem. Îndepărtați frica necunoscutului și a bâjbâielii și înțelegeți cu ce vă confruntați.Al doilea pas este să începeți să luați măsuri treptate, pas cu pas, încetul cu încetul, de reechilibrare, reașezare a vieții, a dietei, a relațiilor, a tuturor aspectelor existenței și înaintați încet spre vindecare”, a completat medicul.