Stomatologie: Remedii naturale pentru albirea dintilor

Din cauza unei igiene orale necorespunzatoare, dar si a diverselor bauturi si alimente dantura noastra ajunge sa dobandeasca o culoare galbuie, cu pete maronii.Iar pentru ca produsele pentru albirea dintilor, care se gasesc pe piata, ar putea distruge smaltul, va oferim cateva remedii pentru a va albi dantura, in mod natural:Bicarbonat de sodiu – Albirea dintilor cu bicarbonatul de sodiu este o metoda folosita foarte des. Se poate face un amestec din 3 lingurite de bicarbonat de sodiu si o lingurita de sare. Umeziti periuta si spalati-va pe dinti, in mod regulat.Coaja de banana – Va puteti freca dintii cu o coaja de banana coapta timp de 5 minute. In scurt timp, o sa obtineti rezultate vizibile. Mineralele din coaja precum: potasiu, magneziu si mangan se absorb in dinti si ii albesc.Lamaie – Daca nu aveti smaltul afectat, puteti folosi o felie de lamaie. Frecati dintii cu felia de lamaie si lasati sa actioneze timp de cateva minute, apoi clatiti gura, scrie avantaje.ro.