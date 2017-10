Statistică îngrijorătoare: la fiecare cinci ore moare un bebeluş!

Statistică îngrijorătoare: la fiecare cinci ore moare un bebeluș!

Din păcate, țara noastră se menține pe primul loc în Uniunea Europeană, cu o rată a mortalității infantile de 9,4 la 1000 de copii născuți vii în 2011. Cauza principală a acestor decese este reprezentată de nașterile premature, spun specialiștii. O treime din aceste decese pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe suport pentru mame și copii și dotarea maternităților și secțiilor de nou-născuți cu echipamente medicale performante. În acest sens, organizația „Salvați Copiii” a realizat o campanie de strângere de fonduri pentru dotarea maternităților din țară care nu au aparatură modernă de susținere a prematurilor. „Fiecare copil are dreptul la viață. Cine poate să i-l ia?”, a spus președintele executiv al organizației, Gabriela Alexandrescu, care a precizat că „Salvați Copiii” va continua și anul acesta strângerea fondurilor necesare pentru că tot mai multe unități medicale să poată beneficia de echipamente necesare îngrijirii speciale a bebelușilor născuți prematur. Aceste acțiuni încheie seria celor cincisprezece evenimente de dotare cu echipamente medicale performante pe care le face organizația, după echiparea maternităților și secțiilor de nou-născuți din Adjud, Piatra Neamț, Pitești, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Petroșani, Iași, Târgu Mureș, Suceava, Timișoara și Vaslui. Valoarea totală a finanțărilor obținute de „Salvați Copiii” anul trecut, prin campania de redirec-ționare a 2% din impozitul pe venit și prin generozitatea companiilor și a persoanelor fizice care au făcut donații în cadrul campaniei „Bun venit pe lume!”, este de 1.090.000 de lei. Acest program este cuprins în campania mondială Every One, derulată de Save the Children International, și a fost inițiat de Salvați Copiii România. Programul își propune diminuarea cu 15% a mortalității infantile și a mortalității copiilor sub cinci ani, în perioada 2010 - 2015.