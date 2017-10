Statistică alarmantă: mii de copii suferă de autism în România

Cu ocazia Zilei Internationale de Constientizare a Autismului, din data de 2 aprilie, Asociatia „Impreuna Pas cu Pas” trage un puternic semnal de alarma cu privire la cresterea, de la an la an, a numarului de copii care se nasc cu autism in Romania.La nivel national, anul 2012 inregistra 7.179 de persoane diagnosticate cu autism, potrivit statisticilor Ministerului Sanatatii Publice, insa specialistii sunt de parere ca, in realitate, numarul este chiar de 2-3 ori mai mare. Conform celor mai recente studii realizate de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Maladiilor – Atlanta (S.U.A.), publicat in 2014, la nivel global, 1 din 68 de persoane sunt autiste.Totodata, reprezentantii Asociatiei “Impreuna Pas cu Pas” sunt de parere ca ar trebui sa existe o strategie nationala pentru constientizarea populatiei cu privire autism si, la ora actuala, nu exista nici un plan concret de cercetare si combatere a acestui fenomen.