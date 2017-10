Spune-mi unde îţi apar coşuri ca să-ţi spun de ce afecţiuni suferi

Spune-mi unde îți apar coșuri ca să-ți spun de ce afecțiuni suferi

Ştire online publicată Joi, 23 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Zona 1: Dereglare hormonalăDacă acneea apare de obicei de-a lungul maxilarului sau pe gât, ar putea indica faptul că glandele suprarenale (hormonii aferenți) sunt suprasolicitate.Alte motive: stresul cotidian sau consumul excesiv de zahăr.Coșurile mai pot apărea în astfel de zone și dacă porți bluze cu gulere înalte sau părul îți atinge în mod constant pielea acestei zone.Zonele 2 și 3: StresAcneea umărului poate fi primul semn că ești suprasolicitată și că sistemul tău imunitar este sensibil și vulnerabil. O altă explicație ar mai fi și bretelele sutienului ori bareta genții, care îți irită pielea. Verifică dacă nu cumva aceasta este cauza.Zona 4: Sistemul digestivObișnuiești să porți haine care nu îți lasă pielea să respire, din materiale precum poliester sau nailon? Ai exclus infecțiile de natură fungică (mai ales daca ai puncte albepe piept, care nu răspund la tratamentele acneei) și alergiile?Atunci s-ar putea ca acneea de pe pieptul tău să indice anumite probleme digestive, cum ar fi o dietă săracă, obiceiuri alimentare nesănătoase, un consum de alimente condimentate excesiv sau că bei prea multe băuturi reci.Zonele 5 și 6: Nivelurile vitaminelor din sângePielea nu este atât de fină pe brațe, așa că poți dezvolta keratoza pilaris în această zonă. Se prezintă sub forma unor pete mici, care dau pielii un aspect de pielea de găină.Keratoza pilaris este cauzată de obicei de o circulație deficitară și de o supraaglomerare de celule moarte, la nivelul foliculului de păr. Încearcă să exfoliezi în mod regulat această zonă și să o menții hidratată, cu produse pe bază de acid salicilic. Dacă problema persistă, mai poate fi vorba și de un deficit de vitamine în organism.Zona 7: Nivelul glicemieiExistă foarte puține glande sebacee în această zonă, deci, dacă te confrunți cu acnee la nivelul stomacului și taliei, poate fi vorba, fie de o hiperglicemie, fie că porți haine prea strâmte, care îți irită pielea.Zona 8: Igiena sau bolile cu transmitere sexualăExtrem de dureroasă și destul de dificil de îndepărtat, din cauza gradului mare de umezeală din această zonă, acneea inghinală este cauzată de obicei de firele de păr crescute sub piele, în urma depilării sau a rasului cu lama.O altă cauză mai poate fi și igiena personală precară, dar în cazuri mai severe, acește mici leziuni pot fi, de fapt, negi sau simptomele unei BTS - boli cu transmitere sexuală (mai ales dacă simți mâncărime și ajung să supureze, și nu prezintă semne de ameliorare după 3-4 zile).Zonele 9 și 10: Sensibilități sau alergii ale pieliiAcneea de pe coapse și partea superioară a piciorului vine, de obicei, ca reacție la anumite loțiuni de corp, geluri de duș, detergenți de rufe sau balsamuri. În partea de jos a picioarelor (pe gambe) se adaugă și factorul de păr care obișnuiește să crească sub piele, după ras sau ceară.Se tratează cel mai eficient cu loțiuni sau geluri de corp pe bază de acid salicilic sau glicolic, și creme hidratante non-comedogenice.Zonele 11 și 12: Sistemul nervos sau digestivAceastă zonă este cea mai afectată de acnee și printre cele mai frecvente motive se numără alergiile, transpirația excesivă, hainele din diverse materiale, hainele prea strânse pe corp, ce nu lasă pielea să respire, părul sau produsele de îngrijire a corpului.Dacă ai exclus oricare din aceste posibile cauze, atunci fă o evaluare serioasă a dietei tale, pentru a afla dacă nu este cumva prea încărcată cu alimente prăjite și bogate în calorii, sau dacă nu dormi suficiente ore pe noapte. Ambele ar putea contribui la declanșarea acneei.Zonele 13 și 14: Sistemul digestivExistă, de obicei, trei motive pentru care acneea apare pe fese: lenjeria de corp care nu-ți lasă pielea să respire sau este prea strâmtă; pielea excesiv de uscată sau o dietă și o digestie proaste.Deci, în cazul în care nu scapi de bubițe nici dacă alegi o altă lenjerie intimă, din bumbac, și te și hidratezi, înseamnă că obiceiurile tale alimentare sunt cauza.sursa: www.clickpentrufemei.ro