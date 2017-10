Sprijin pentru constănţenii care suferă de HIV

Sprijin pentru constănțenii care suferă de HIV

Pentru a veni in sprijinul pacientilor cu hepatita C, echipa de psihologi a Fundatiei Baylor organizeaza periodic sesiuni de grup de suport.Intrucat au fost primite solicitari cu privire diverse clarificari (modalitati de transmitere a infectiei, semnificatia analizelor, efecte secundare ale tratamentului, nutritie si efort), psihologii au reunit intr-un grup pacientii cu aceeasi afectiune de hepatita C, dornici sa participe la altfel de intalniri