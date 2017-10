Sprijin pentru bolnavii de cancer

Pe parcursul acestui an, 100 de pacienți care suferă de cancer sau alte boli grave vor beneficia, in mod gratuit, de servicii de consultanta, suport, consiliere, informare si indrumare, pentru a face fata mai usor afectiunilor de care sufera din partea Asociației M.A.M.E. Tot in cadrul proiectului, va fi conceputa o harta dinamica si interactiva a serviciilor medicale de stat si private, din tara si strainatate, a serviciilor psihologice si sociale si a altor servicii adresate persoanelor diagnosticate cu cancer. Harta va fi disponibila pe site-ul www.asociatiamame.com si va facilita accesul utilizatorilor la informatii privind spitale, clinici, centre si alte organizatii dedicate acestei patologii.